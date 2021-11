Knights of the Old Republic: disponibile anche su Switch

Star Wars: Knights of the Old Republic è arrivato su Switch e Aspyr festeggia con un nuovo trailer di lancio. Questa settimana segnare l’uscita della trilogia di Grand Theft Auto, Shin Megami Tensei V, Zelda Game & Watch e persino The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

Aspyr è lo stesso team che ha portato Star Wars: Republic Commando, Star Wars Episodio I: Racer e i giochi Star Wars Jedi Knight. Il prezzo del gioco è € 14,99 e ha una dimensione del file di circa 12,0 GB, secondo la sua pagina di gioco Switch eShop. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui. Il titolo è disponibile tramite l’E Shop. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale Nintendo:

Caratteristiche

Star Wars: Knights of the Old Republic è disponibile per Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X, dispositivi mobile, dispositivi Mac OS, PC tramite Steam.

The time has arrived. Will you fight for peace on the light side, or follow the path of power to the dark side?

The choice is yours in STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ for the Nintendo Switch.

Available now!https://t.co/0zTgdSwgmk pic.twitter.com/gTRSbFjNRZ

— Aspyr (@AspyrMedia) November 11, 2021