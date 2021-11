Dota 2: valve aggiorna il regolamento del Pro Circuit

Senza alcun annuncio ufficiale o alcun preavviso Valve ha modificato il regolamento del circuito competitivo di Dota 2, in particolare sono state aggiornate le FAQ e il sito con le norme del Dota Pro Circuit e The International 11, con molti dettagli che impatteranno lo svolgimento della prossima stagione.

Questi cambiamenti danno la conferma che il Dota Pro Circuit (DPC) sarà diviso in 3 parti, denominati “Tours”, che consisteranno nei campionati regionali, denominati Regional League, e un Major. Il format di entrambe le competizioni rimarrà lo stesso dando più importanza alla fine della stagione.

Per la qualificazione al The International 11 (TI11), il torneo organizzato da Valve a cui parteciperanno solamente i migliori team dell’anno, bisognerà accumulare punti DPC che verranno distribuiti durante la stagione regolare in base alle performance e al ranking di ogni team. Per dare più importanza alle competizioni finali i punti assegnati per i tornei aumenteranno molto durante l’anno, portando i team che giocheranno meglio nel periodo prossimo al TI11 ad avere più probabilità di essere qualificati. L’altra faccia della medaglia è che quest’anno vedremo sicuramente più cambiamenti nei roster dei vari team durante il corso dei Tour, soprattutto considerando la possibilità che le penalità per il cambiamento dei giocatori saranno ridotte.

La distribuzione dei punti sarà assegnata in base alla posizione in classifica del team. I team nella top 6 della lega regionale saranno ricompensati con 690,920 e 1150 punti, coloro che invece saranno tra i migliori 8 del Major riceveranno 1900, 2700 e 3500 punti DPC.

Un altro cambiamento avvenuto riguarda la rimozione dei player dal roster, che potrà avvenire fino alle 2:00 Pm CT (le 9 di pomeriggio in Europa) del martedì successivo alla conclusione del Major, con la possibilità di aggiungere giocatori fino alla stessa ora della domenica. I cambiamenti fatti in questi periodo risulteranno comunque in una penalità, per un totale del 15% dei punti DPC se rimosso un giocatore prima della qualificazione al Major, e del 35% se fatto dopo la qualificazione. L’ultimo punto aggiornato è stato sui player sostitutivi, una squadra con un sostituto all’interno della composizione può giocare fino a 5 Regional Leagues senza essere squalificata, pur ricevendo una penalità del 40% dei punti guadagnati in quell’evento.

Tutti gli altri dettagli e il regolamento aggiornato possono essere trovati sul sito di Dota 2 Esports.