Arcane: domani in arrivo il secondo atto!

Arcane, la prima serie TV di Riot Games, prodotta in collaborazione con lo studio d’animazione francese Fortiche Productions e approdata su Netflix con i primi tre episodi lo scorso 7 novembre ha avuto un debutto davvero straordinario, raggiungendo milioni di fan in tutto il mondo. Questo sabato, 13 novembre, a partire dalle ore 9.00, come era stato già preanunciato con un taser trailer, è in arrivo sulla piattaforma di streaming il secondo atto della serie, intitolato La proliferazione dell’Hextech.

Nei prossimi tre episodi, quelli dal 4 al 6, vedremo come Viktor e Jayce riusciranno a creare l’Hextech, un meccanismo che permette anche a chi non è in grado di usare la magia di sfruttare l’energia arcana un tempo riservata soltanto ai maghi nati con queste capacità. L’Hextech promette di rivoluzionare la vita su Runeterra, e per il contributo dato alla società Viktor e Jayce verranno acclamati come eroi.

Ma la realizzazione dell’Hextech è solo l’inizio: le esatte modalità con cui questa tecnologia debba essere usata rimangono argomento di continui dibattiti a Piltover. Per quanto nell’immediato, l’Hextech generi una crescita dei commerci senza precedenti, migliorado le condizioni di lavoro in tutti i settori di Runeterra e promettendo altri infiniti utilizzi ancora da scoprire, nella città sotterranea, a Zaun, la nuova invenzione non farà che ampliare il divario fra ricchi e poveri.

Silco, il principale boss del crimine di Zaun, stanco di aspettare, deciderà allora di fare la prima mossa per seminare il caos a Piltover. Al suo fianco ci sarà Jinx, brillante inventrice dai capelli blu con un passato traumatico e una vena di follia distruttiva.

Vi, Powder e Caitlyn, i personaggi che abbiamo conosciuto nei primo atto della serie, sono cresciute, e in un modo o nell’altro, ciascuna di loro ha avuto successo. Caitlyn in particolo ha deciso di unirsi alla polizia di Piltover. Preoccupata dal caos che si sta diffondendo irrefrenabile, la giovane deciderà di fare squadra con Vi per cercare di far luce su ciò che sta accadendo nella città sotterranea.

Arcane è pronta a sorprendere ancora dunque, riprendendo i personaggio che abbiamo già imparato ad amare, e, perché no, introducendone di nuovi. Il secondo atto è ormai alle porte: siete pronti all’era dell’Hextech?