Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente: come ottenere Mew e Jirachi

Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente verranno lanciati tra meno di una settimana, offrendo ai fan una doppia dose di nostalgia. The Pokemon Company non sta solo rifacendo i remake,ha aggiunto anche modi per consentire di ottenere i mitici Mew e Jirachi.

Mew è legato ai dati di salvataggio Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee, mentre Jirachi è legato ai dati di salvataggio di Spada e Scudo. I giocatori di Diamante Lucente e Perla Splendente con i dati di salvataggio corretti possono visitare una donna anziana che abita a sud-ovest di Floarama Town per acquisire Mew, o un uomo anziano nella stessa città per ottenere Jirachi. Entrambi sono gratuiti, ma possono essere riscattati solo una volta. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite il sito ufficiale:

Diamante Lucente e Perla Splendente sono ambientati nella regione di Sinnoh. Con la sua natura rigogliosa e l’imponente Monte Corona a dominare il paesaggio, la regione di Sinnoh è una terra ricca di leggende tramandate nel tempo.



Un celebre Professore specializzato nell’evoluzione dei Pokemon vi affida il compito di esplorare la regione di Sinnoh per completare il Pokedex, un’enciclopedia digitale di Pokémon. Nel corso del tuo viaggio nella regione di Sinnoh, oltre a completare il Pokedex dovrete anche affrontare gli Allenatori più forti di ciascuna città, i Capipalestra.

Sconfiggendo i Capipalestra potreste ricevere delle Medaglie che attestano le vostre vittorie. Quando avrete ottenuto tutte e otto le Medaglie, potrete competere nella Lega Pokemon, dove vi aspettano gli Allenatori più forti della regione, ovvero i Super quattro e la Campionessa.

Dialga e Palkia sono dei Pokemon leggendari che figurano nei miti della regione di Sinnoh. Secondo le leggende, Dialga è il signore del tempo, mentre Palkia è dello spazio. Entrambi sono considerati delle divinità dal popolo di Sinnoh.

Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente usciranno per Nintendo Switch il 19 novembre in tutto il mondo.