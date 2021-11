Dying Light 2 Stay Human: ecco l’album della colonna sonora in vinile

Techland, in collaborazione con il compositore Olivier Deriviere e Black Screen Records, ha preparato un’esclusiva edizione in vinile della colonna sonora di Dying Light 2 Stay Human per i più grandi audiofili e per gli amanti delle musiche per videogiochi insolite e intriganti. La colonna sonora originale di Dying Light 2 Stay Human uscirà in due eccezionali dischi di vinile che riflettono le caratteristiche del gioco, della sua storia e del suo mondo.

Ciascun disco conterrà una colonna sonora esclusiva che farà immergere gli appassionati della musica nei suoni dell’oscuro mondo post-apocalittico di Dying Light 2 Stay Human. Olivier Deriviere, compositore di colonne sonore, ha dichiarato:

Sono molto felice per questa edizione in 2 vinili della mia colonna sonora per Dying Light 2 Stay Human. Nel primo disco potrete seguire la storia del protagonista e il suo viaggio attraverso la città di Villedor. Come nel gioco, scoprirete le diverse fazioni e le scelte difficili che dovrà compiere. Il secondo disco riguarda più il mondo, le sue ambientazioni e i suoi pericoli, anche se, al di là delle avversità, c’è sempre tempo per un po’ di tranquillità e gioia. Sarà un’avventura fantastica per ogni ascoltatore e, spero, una vera e propria chicca per i giocatori.



È possibile preordinare l’album in vinile nello store di Black Screen Records cliccando QUI. L’anteprima dell’uscita in vinile è programmata per l’11 febbraio 2022. La versione standard della colonna sonora del gioco sarà anche disponibile su CD a questo link.