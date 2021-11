Far Cry 7 potrebbe essere molto simile ad Assassin’s Creed Infinity

L’uscita di Far Cry 6 risale a poco più di un mese fa, ma visto quanto è grande la serie per Ubisoft, non dovrebbe sorprendere nessuno sapere che i piani per il prossimo gioco sembrano essere già in corso. I rapporti precedenti hanno indicato che Far Cry 7 potrebbe avere un approccio molto diverso dai suoi predecessori, e sarà più incentrato sull’online.

Un nuovo rapporto pubblicato da GamesBeat conferma che il direttore esecutivo della serie Far Cry, Dan Hay, ha lasciato Ubisoft dopo quasi 11 anni nella società, e che la sua partenza sarà seguita da grandi cambiamenti per la serie. Ubisoft ha anche confermato la partenza di Hay, e che è stato sostituito da Sandra Warren. Ecco la dichiarazione di Ubisoft al riguardo:

Dopo più di 10 anni in Ubisoft, Dan Hay ha annunciato che seguirà un nuovo capitolo della sua vita professionale e lascerà il 12 novembre. Dan è stato il direttore esecutivo di Far Cry e ha sviluppato un incredibile team multidisciplinare per produrre quello che è diventato uno dei giochi più popolari nella storia di Ubisoft. Mentre Dan non ha annunciato dove lo porterà il suo percorso, siamo sicuri che gli offrirà le nuove sfide ed esperienze che cerca e merita. Ringraziamo Dan per i suoi numerosi contributi nel corso degli anni e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro. Nel frattempo, il team del marchio sarà guidato da Sandra Warren a Montreal, nonché da un team di produttori e registi altamente capaci, oltre a continuare le sue collaborazioni con una serie di altri studi in tutto il mondo.



Il rapporto di GamesBeat continua a sostenere che Far Cry 7, o qualunque sia il nome del prossimo gioco della serie, adotterà un modello di live service, simile ad Assassin’s Creed Infinity.