Magic The Gathering: la Promessa Cremisi è giunta

Quest’oggi Wizards of the Coast è felice di rilasciare un nuovo trailer per l’attesissima espansione di Magic The Gathering, Innistrad: Promessa Cremisi. L’annuncio arriva con un trailer dedicato sul loro canale YouTube

Porgete il collo ai signori della notte, l’espansione Pomessa Cremisi introduce i giocatori ai classici temi horror, inclusi vampiri, lupi mannari e spiriti, e presenta nuove meccaniche di gioco che consentono continue strategie di costruzione del mazzo.

La notte perpetua di Caccia di Mezzanotte minaccia ancora il piano di Innistrad. Promessa Cremisi segue il viaggio di Sorin, un iconico vampiro Planeswalker, che tenta di contrastare la diabolica nobildonna vampira, Olivia Voldaren, e i suoi piani di legarsi in matrimonio alla stirpe Markov e assumere il controllo del piano.

Una raccolta di carte di Promessa Cremisi è stata reinventata con illustrazioni alternative ispirate al mondo e ai personaggi del Dracula di Bram Stoker, inclusa una carta planeswalker del Conte Dracula.

I trattamenti delle carte Fang Frame sono disponibili insieme al Conte, ognuno decorato con un design del bordo unico, stravagante come i personaggi che contengono.

Vi ricordiamo che il titolo è gratuito ed è disponibile su Pc, App Store e Ios !