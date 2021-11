Milan Games Week 2021: presente lo stand di in-Sane! Management, con l’Academy che mette in palio una borsa di studio da 50 mila euro

Oggi 12 novembre è partita la Milan Games Week 2021, la tre giorni per gamers e non solo a Fiera Milano Rho, e in-Sane! Management, agenzia che gestisce talenti attivi su YouTube, Instagram, Twitch e TikTok, è presente con uno stand di 250 mq (Padiglione 12, Stand A27) dove ospita alcuni dei suoi talenti più seguiti.

Nell’arco delle tre giornate della manifestazione diversi degli influencer più noti d’Italia, infatti, saranno intervistati nello stand di in-Sane! Management e i visitatori della kermesse milanese avranno così l’opportunità, non solo di ascoltare le storie e le curiosità dei loro idoli, ma anche di incontrarli.

Gli influencer che parteciperanno alla Milan Games Week 2021 (quest’anno unitasi con Cartoomics) con in-Sane! Management saranno:

Ale e Piè

arienne.makeup

beatriceasia

Blink

Christian Paparini

Froz3n

Giannope

ilBaddi

imShotam

Ivan Sanità

lindabertollo

LisaLaurden

Locolochis

Marcy

Matioski

Morethantech

Mr.peto

Nayked

Nu89

Piazz

Prodigeek

robmcquack

Seleyes

Simone Russo

TheMark

Upumpa89

Vagli3x

Victorlaszlo88

Xiao

in-Sane! Academy prima accademia italiana dedicata a chi vuole diventare un influencer professionista, che metterà in palio una borsa di studio da ben 50 mila euro.

Guidata da Roberto Buonanno, manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani, in-Sane! Academy offre un programma accademico completo per diventare un influencer professionista. La Milan Games Week, quindi, sarà anche l’occasione per presentarsi dal vivo e offrire la possibilità a quanti aspirano a intraprendere la carriera di influencer, di aggiudicarsi una considerevole borsa di studio, in grado di aiutarli a realizzare i propri sogni. Inoltre, tutti coloro che passeranno sullo stand e saranno interessati al programma formativo di in-Sane! Academy, potranno ricevere una speciale box…da fuori di testa, naturalmente in linea con il nome dell’Academy.

“Con la nostra partecipazione a Milan Games Week vogliamo offrire l’opportunità ai tanti appassionati di gaming, digital entertainment e anche fumetti, vista la recente fusione con Cartoomics, di incontrare i loro idoli di persona”, ha commentato Alberto Martinelli, Executive Director di in-Sane! Management, “Inoltre, grazie alla presenza di in-Sane Academy, anche chi aspira a diventare un influencer professionista potrà venire al nostro stand per scoprire il percorso da seguire e candidarsi per ottenere una borsa di studio, che potrà concretamente supportarlo o supportarla nel costruirsi il futuro che sogna”.