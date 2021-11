Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: sospesa la vendita su PC

Da ieri 11 novembre è disponibile la Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition su console e PC, ma proprio i giocatori su computer non sono stati in grado di accedere. Questo è dovuto al fatto che il Rockstar Games Launcher è offline per manutenzione, rendendo tutti i suoi titoli supportati inaccessibili. In seguito a ciò, è stata sospesa la vendita della versione PC.

Visitando il Rockstar Games Store, infatti, non c’è alcuna opzione per acquistare il gioco su PC, ma solo su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One e Series X/S. È possibile che questo sia stato fatto per evitare qualsiasi altro problema per voleva comprare il gioco, anche se certamente non aiuta coloro che hanno già acquistato la trilogia e non è in grado di accedere. Il supporto ufficiale di Rockstar su Twitter ha twittato in merito: “Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione mentre continuiamo a lavorare sul ripristino dei servizi per il Rockstar Games Launcher e i titoli supportati”.

Vedremo dunque quando i servizi torneranno attivi.

In attesa del ritorno su PC, Ricordiamo che la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One e Series X/S e arriverà anche su Android e iOS il prossimo anno.

Qui sotto potete vedere il tweet.