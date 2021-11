Among Us Provato: il nuovo aggiornamento al microscopio

La formula di Among Us, dobbiamo essere onesti, aveva un po’ stancato. Il gioco, che attinge a piene mani da Lupus in Fabula, dove un gruppo di giocatori cerca di smascherare un assassino era molto divertente all’inizio ma purtroppo molto, molto ripetitiva. Questo lo sapeva anche InnerSloth, il team di sviluppo divenuto famoso grazie all’aiuto degli streamer che durante una delle pagine più brutte della nostra storia aveva provveduto a far esplodere il loro primo (e per ora unico di successo) gioco. Ad un anno da quei tragici eventi, nel mentre che la situazione va via migliorando, anche lo stesso Among Us si rinnova. E porta a casa, dopo oltre un anno di staticità, quello che tutti noi aspettavamo: tante novità e un gameplay rinnovato.

Among Us: non chiamatelo più giochino

Le cose migliori al mondo richiedono tempo e pazienza. InnerSloth è passato da 0 a 100 in due anni e il suo Among Us ora segue lo stesso, identico percorso. Già, perché l’aggiornamento di novembre è forse uno dei più grandi di sempre, che ha leggermente cambiato le carte in tavola lato di gameplay grazie all’introduzione dei ruoli. Con questa piccola, ma geniale mossa, Among Us è cambiato quasi radicalmente, dando al giocatore più opzioni sia nel ruolo di impostore che in quello di crewmate.

Cosa sono i ruoli? Spiegato in maniera semplice, ogni partita può (perché tutto è a discrezione di chi crea la stanza di gioco) avere alcuni personaggi con delle feature uniche. In totale sono 4: l’Ingegnere, che può usare il sistema di ventilazione come l’impostore, l’Angelo Custode, che protegge i giocatori dalla mano degli assassini per un breve periodo di tempo, lo Scienziato, che può controllare i parametri vitali di ogni personaggio e il Mutaforma, che permette all’impostore di trasformarsi (incluso anche il nickname ovviamente) in un altro personaggio presente in partita. Il gioco in sé a questo punto cambia completamente prospettiva: l’Ingegnere può essere visto usare le ventole e accusato di essere l’impostore, così come può incrociare qualcosa di sospetto grazie alla possibilità di muoversi più velocemente. Lo Scienziato, invece, avrà tutto sotto controllo grazie al tablet, mentre l’Angelo Custode può rallentare l’impostore. Il Mutaforma, beh, si spiega da solo no? Creare confusione all’interno della crew può davvero creare un grande vantaggio, sempre però se la trasformazione avviene in maniera veloce e al riparo da occhi indiscreti, visto che è molto vistosa.

Tra vantaggi e svantaggi, i nuovi ruoli in Among Us garantiscono un gameplay ideale e perfetto, a patto ovviamente che le percentuali di chance siano ben ridistribuite. Non abbiamo ancora avuto modo di provare i setting consigliati da InnerSloth, ma considerando che la personalizzazione delle regole è uno dei punti forti del gioco ci piace pensare come il team di sviluppo abbia deciso di dare carta bianca ai giocatori.

Non è un gioco senza Battle Pass

Per sopravvivere in una società capitalista (come loro stessi affermano), gli sviluppatori hanno anche introdotto una serie di ulteriori novità un pochino più accessorie. Dal link degli account per piattaforma agli achievement, passando allo store in-game e ovviamente il Battle Pass. Sotto questo aspetto, dobbiamo essere onesto, è tutto decisamente più articolato. Esistono più Cosmic Cube (questo il loro nome ufficiale) da poter “livellare” grazie alla progressione del giocatore, che in cambio riceve fagioli e pod, con i primi che acquistano oggetti cosmetici e i secondi invece che sbloccano le varie caselle all’interno del pass. Al momento ne esistono quattro: due acquistabili con una quantità di fagioli difficilmente raggiungibile, gli altri due invece con soldi veri. Avremmo preferito un sistema à la Fall Guys, con un singolo pass livellabile ed elementi cosmetici e punti acquistabili per far scalare un po’ di livelli.

Nonostante questa novità stoni un po’, probabilmente per InnerSloth era l’unica strada percorribile per garantire un flusso di denaro maggiore e permettere così anche ai giocatori una serie di novità importanti per i prossimi aggiornamenti. Among Us, da quello che sembrava un semplice gioco creato per hobby, è diventato però un vero e proprio videogioco e certe manovre sono oramai necessarie per garantire la sostenibilità dello sviluppo, considerando anche il prezzo praticamente irrisorio a quanto viene distribuito (ovvero 3,99 Euro su tutte le piattaforme).

Piattaforme: PC, Nintendo Switch, Mobile

Sviluppatore: InnerSloth

Publisher: InnerSloth

Con questo aggiornamento, Among Us diventa un videogioco vero e proprio. Grazie all’implementazione dei ruoli, infatti, il titolo di casa InnerSloth diventa leggermente più strategico, svecchia un gameplay quasi stantio e riesce ad introdurre un pizzico di strategia senza però perdere quel tocco casual che rappresenta, probabilmente, anche una buona fetta dei suoi introiti. Il difficile viene ora: sarà davvero complicato riuscire a migliorare ancora un gioco che ha praticamente dato tutto alla sua fan base. L’appuntamento è con il prossimo update, sperando ancora una volta che il team di sviluppo riesca nell’impresa di superarsi.