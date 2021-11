Sker Ritual: annunciato l’FPS cooperativo survival per PC e console

Wales Interactive ha annunciato Sker Ritual, uno sparatutto in prima persona survival cooperativo per quattro giocatori e seguito di Maid of Sker, uscito nel luglio 2020. Sarà disponibile per PC via Steam nel secondo trimestre del 2022, e successivamente anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La descrizione dice: “Il survival co-op sparatutto in prima persona e successore spirituale del premiato horror occulto, Maid of Sker. Gioca da solo o fino a quattro giocatori per sopravvivere all’assalto soprannaturale dei Quiet Ones”.

Insieme a questa breve descrizione Guarda un teaser trailer di 15 secondi che potete vedere in fondo alla notizia e una galleria di immagini e gif che potete vedere nella pagina dell’annuncio su Steam.

Lasciandovi al filmato qui sotto che annuncia Sker Ritual, vi rimandiamo ad un estratto della nostra recensione di Maid of Sker:

“Maid of Sker non è un horror particolarmente innovativo, ma sa attingere con intelligenza agli stilemi tipici del genere videoludico in questione. Wales Interactive offre dunque (ad un prezzo onesto) un’avventura che può essere portata a termine in circa tre ore, ora però arricchita con modalità di gioco inedite (di fatto si passa dallo stealth game all’FPS senza soluzione di continuità). L’atmosfera è perfetta, complice anche il folklore gallese che ci mette del suo; peraltro la versione per PlayStation 5 permette di scegliere tra due modalità di gioco, la prima in 4K e 30 fps, la seconda in 1440p e 60 fps. Se fino ad oggi non avete mai notato l’esistenza di Maid of Sker, beh, è il momento di correre ai ripari. Tutti gli altri possono mettere in download l’aggiornamento gratuitamente.”