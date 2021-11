Genshin Impact: ecco la data della versione 2.3

Come vi avevamo fatto sapere, oggi 12 novembre si è svolta una live stream sulla versione 2.3 di Genshin Impact. MiHoYo ha dunque annunciato oggi che la versione 2.3, “Shadows Amidst Snowstorms” arriverà il 24 novembre 2021. I giocatori potranno mettere alla prova le loro abilità di avventurieri con una serie di sfide nelle gelide montagne di Dragonspine, indagare sull’inquietante scomparsa di massa di piccoli animali a Inazuma e conoscere i due nuovi personaggi giocabili, Arataki Itto e Gorou. Per l’occasione è stato anche pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

La versione 2.3 vedrà arrivare una serie di nuovi eventi con ricche ricompense e storie intriganti. L’evento stagionale principale “Shadows Amidst Snowstorms” sfiderà gli avventurieri a Dragonspine, un’enorme area montuosa coperta di neve e soggetta a condizioni meteorologiche estreme tutto l’anno. Affiancati da Albedo, Eula e altre vecchie conoscenze, coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle, e creare i propri “Puffy Snowmen”. Un altro evento in Inazuma richiede aiuto. I viaggiatori possono intraprendere l’indagine sulle recenti sparizioni di massa di piccoli animali e di un misterioso Cane Guerriero, salvare queste creature perdute, e alla fine ottenere uno speciale Gadget che può replicare le forme di alcune creature nel Serenitea Pot.

Nell’imminente aggiornamento appariranno anche altri personaggi giocabili. I wish event di Albedo ed Eula saranno ripetuti contemporaneamente, seguiti da un altro wish event con Arataki Itto e Gorou. Il nuovo personaggio a cinque stelle Arataki Itto è un uomo intrepido con sangue Oni che gli scorre nelle vene. Impugnando una Claymore gigante e il potere di Geo, può sferrare attacchi potenziati con la sua Superforza Superlativa e trasformarsi in Raging Oni King, potenziando le sue capacità di attacco e abbassando la sua resistenza elementale e fisica. Anche il nuovo personaggio a quattro stelle Gorou brandisce una Geo Vision, ma predilige l’arco come arma. Come grande generale delle forze dell’isola Watasumi, può fornire più buff ai personaggi in campo con più personaggi Geo nel party. Altre storie dei personaggi saranno rivelate attraverso la Story Quest di Arataki Itto o gli eventi Hangout di Gorou e Beidou.

Un’enorme bestia mostruosa – il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps, e ha la stessa capacità di applicare lo status “Corrosion” che abbassa costantemente gli HP di tutti i membri del party indipendentemente dai loro scudi. Nel frattempo, questa bestia terrificante può evocare i Teschi di Rifthound per farsi scudo. Nella fase successiva della battaglia, il Golden Wolflord può aumentare ulteriormente il suo Attacco al costo di abbassare la sua Resistenza agli attacchi Geo.

