Ruined King: novità all’orizzonte delle Isole d’Ombra

Quest’oggi ci sono novità da parte di Riot Forge, novità che forse riguardano il loro titolo: Ruined King. Già annunciato durante i Worlds Finals 2020, il gameplay ci è stato mostrato in seguito durante il Game Awards 2020.

Come sappiamo, il titolo segue una storia a se stante che vede protagonisti personaggi di League of Legends, titolo targato Riot Games. Ci sono novità nelle Shadow Island, uno dei regni di Runeterra.

Lo sviluppatore ha parlato delle sfide che la pandemia COVID-19 ha portato nello sviluppo, e di come “aggiustamenti” dovevano essere fatti. Sviluppato insieme ad Airship Syndicate, il titolo RPG presenta campioni iconici: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri e Pyke. I nostri campioni si dirigono verso le Isole d’Ombra, per un motivo ancora a noi ignoto; verranno però intercettati dal Re in Rovina Viego, loro nemico comune.

Viego è il sovrano delle Isole d’Ombra, una terra maledetta, la quale un tempo fu patria di una civiltà nobile e illuminata, nota ad alleati ed emissari come le Isole Benedette. Oggi una maligna Nebbia Oscura avvolge costantemente le Isole e la terra stessa è corrotta dalla magia nera. La vita dei mortali che si avventurano in queste lugubri sponde viene lentamente risucchiata, attirando gli insaziabili spiriti inquieti dei morti. Tali isole sono state le protagoniste del recente evento delle Sentinelle della luce

Non ci resta che aspettare con ansia novità, che secondo il profilo Twitter Riot Forge arriveranno per il 16 Novembre 2021. Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One,Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X / S e Pc sullo store Epic Games e Steam