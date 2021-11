Myth of Empires: data per l’accesso anticipato

Il publisher Antiidelay e lo sviluppatore Angela Game hanno annunciato la data d’inizio della fase ad accesso anticipato di Myth of Empires: sarà disponibile dal 18 novembre, su Steam. Il gioco in questione, ambientato nell’antica Asia, è un sandbox con sistemi di costruzione e crafting dettagliati, combinati ad una profonda progressione del personaggio. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Caratteristiche principali disponibili in Early Access:

Affronta un mondo spietato pieno di banditi, animali selvaggi e giocatori ostili. Sconfiggi la fame con la carne che trovi cacciando e raccogli risorse dal mondo per costruire il tuo forte.

Nuovi ambienti: Montagne innevate, deserti, paludi, grotte e un nuovissimo sistema meteorologico.

Affronta i nemici in un intenso combattimento tattico. Controlla la direzione dei tuoi colpi per massimizzarne l’impatto e i danni.

Costruisci decine di tipi diversi di armi e armature di diversi livelli per aiutarti in battaglia. Crea spade, lance, alabarde, asce, armi da lancio, balestre, archi, scudi e altro ancora!

Nuovi animali: Elefanti, rinoceronti, coccodrilli, farfalle, pesci e altro ancora.

Costruisci le tue strutture personalizzate pezzo per pezzo, e costruisci armi d’assedio tra cui baliste, catapulte, trabocchetti e scale d’assedio per devastare le fortezze nemiche. Recluta i PNG con mezzi pacifici o con la forza e fagli raccogliere risorse, creare oggetti, cacciare o combattere al tuo fianco. Addomestica cavalli che puoi cavalcare in battaglia, o allevali per generare cavalli con attributi più adatti alle tue esigenze.

I server PVE e PVP saranno disponibili in Asia, Nord America ed Europa.

Un robusto sistema di gilde permette ai giocatori di formare fazioni con i loro amici. Lavorate insieme per respingere gli attacchi nemici, conquistare il vostro server e regnare supremi! Nuovo gameplay e contenuti: Battaglie d’assedio tra contee, province e fortezze, oltre a una chat vocale migliorata, un nuovo sistema di commercio e le voci dei personaggi.

Ad aprile vi avevamo invece parlato dell’alpha test. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Myth of Empires.