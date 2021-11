LCS: la situazione di Cloud9 Perkz, Riot risponde

I Cloud9 stanno considerando la possibilità di vendere Perkz, il mid laner che è stato una super star del League of Legends Championship Series è ora disponibile all’acquisto da parte di altri team, l’unica certezza sulla sua prossima squadra è che non saranno i Fnatic, per via una clausola trovata nel suo contratto che ha portato Riot Games a rivedere le norme che regolano i contratti dei giocatori. Il midlaner polacco aveva già dichiarato precedentemente di non voler continuare a giocare in Nord America nel 2022 per “ragioni familiari”.

Durante una revisione del contratto di Perkz da parte di una testata esportiva straniera alcuni giornalisti hanno notato che vi era presente una clausola che impedisce ai Cloud9 di vendere il giocatore ai Fnatic per i successivi 3 anni concordata con i G2 durante il trasferimento, questo ha scatenato una bufera nel panorama esportivo internazionale. Secondo quanto riportato Perkz non solo non era a conoscenza di questa clausola, ma sarebbe stato anche escluso dalla fase di trattativa che riguardava il diritto di fruizione delle sue prestazioni competitive.

Al momento non esistono precedenti per casi di restrizioni alla vendita di un giocatore e, sul livello legale non è ancora ben chiaro quali leggi possano essere applicate alla faccenda visto che i G2 hanno sede in Germania, i C9 negli Stati Uniti e i Fnatic nel Regno Unito.

Dopo le molteplici accuse da parte dei fan e non solo, Riot Games e Global Esports hanno deciso di revisionare il contratto stipulato tra G2, Cloud9 e Perkz per capire se quello che stava succedendo era contro le norme della società o se potesse creare un precedente per le squadre che in futuro avrebbero voluto fare la stessa cosa con altri giocatori. A seguito è riportata la risposta di Riot Games:

L’azienda ha quindi confermato che non ci sono stranezze in questo tipo di clausole e che una squadra attualmente è libera di bloccare il trasferimento di un giocatore ad altre squadre, per evitare queste situazioni Riot Games ha dichiarato che aggiorneranno il regolamento delle leghe competitive in modo da evitare clausole che impediscono trasferimenti ad altre squadre. Dopo la comunicazione dell’azienda anche L’associazione dei player della lega Americana (LCS Player association) ha deciso di investigare sulla faccenda.

Per inciso Perkz era stato venduto ai Cloud9 per quasi 3 Milioni di dollari, con un contratto che, per 3 stagioni, arrivava ad un totale di 9 Milioni di dollari.