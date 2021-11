Battlefield 2042: hard reset per la modalità Portali

Battlefield 2042 è uscito per gli utenti che dispongono di Xbox Game Pass Ultimate e l’edizione dorata, e per tanto abbiamo già alcuni commenti riguardanti l’andamento generale del gioco. Tra i vari battibecchi, però, qualcosa di particolare è sorto a galla: sembra che alcuni giocatori stiano sfruttando una sorta di escamotage. Quello che stiamo dicendo riguarda la nuovissima modalità Portal, nella quale i giocatori possono effettuare modifiche a piacimenti all’interno della mappa:

“Portal prende ispirazione da Battlefield 3, 1942 e Bad Company 2, tre episodi che hanno fatto la storia dell’amato franchise. L’inusuale modalità consente ai giocatori di personalizzare personaggi, mappe, armi e accessori, impostando le partite a proprio piacimento. Portal include i contenuti di Battlefield 2042, con l’aggiunta di mappe, veicoli, armi e classi provenienti dai suddetti 3 capitoli storici.”

Quindi questa è la descrizione della modalità, ma cosa ha a che fare con il recente problema? Ebbene, i giocatori stanno cominciando ad hostare molti server in cui si prevede di eliminare solamente bot con 1 hp e altro ancora, facilitando enormemente il guadagno di exp guadagnata. Così facendo, la gente arriva in fretta ai livelli alti, ma a quanto pare per DICE questa cosa non va proprio a genio, quindi hanno deciso di correre ai ripari, facendo un mega reset totale che ha mandato in arresto tutti i giocatori. Attraverso un tweet, si sono scusati del disagio causato e hanno promesso che adesso il guadagno di esperienza dovrebbe essere drasticamente ridotto rispetto a prima. Questo metodo di acquisizione dell’exp è stata trovata tossica e non motivante per la compagnia, quindi è comprensibile che abbiano voluto provvedere alla cosa. Le recensioni di Battlefield 2042 sono state molto positive, nonostante alcune menzionino gli onnipresenti bug e glitch, ma in generale il gioco sembra un degno successore per la saga FPS di DICE, e non vediamo l’ora di scoprire di più.

Related to this issue, we are working to free up more Servers for #Battlefield Portal

📑 If you're seeing a 'Global Game Quota Exceeded' we're aware of the issue

Thanks for your patience. Teams all over it 🛠 pic.twitter.com/O4VqwNGcok

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) November 12, 2021