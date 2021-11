Eternal Radiance : la Limited Edition da oggi disponibile

Quest’oggi 1Print Games e lo sviluppatore indipendente Visualnoveler sono felici di annunciare oggi il lancio di Eternal Radiance Limited Edition per Nintendo Switch.

Ispirato ai classici d’azione JRPG, il gioco si presenta non solo come un gioco di ruolo d’azione che vede come protagonista Celeste, scudiera che avrà la non semplice missione d’iniziare il suo ardimentoso cammino con la speranza finale di poter essere elevata a cavaliere.

La sua ricerca la porta lontano da casa, attraverso il continente alla ricerca di un ladro le cui azioni derivano da un sinistro complotto. La trama ruota attorno alle relazioni tra Celeste e le sue amiche, nel completare la missione di trovare il ladro che cerca di impedirglielo.

Tra un vario sistema di combattimento, di cui avremo la possibilità di personalizzare, tra spensieratezza e divertimento, il titolo lascerà in noi più di una storia avvincente.

Se sei un fan di JRPG, amerai Eternal Radiance,

dice Iggy, direttore di 1Print Games.

Spero che i giocatori si godranno il gioco così come gli oggetti extra inclusi nella Limited Edition.

La limited edition avrà dei contenuti esclusivi, quali:

Disco rigido per Nintendo Switch



Opera d’arte della copertina interna



Original Soundtrack CD (2 dischi)



Portachiav Celeste Acrilico



Guidebook



Carta Autenticità Numerata



Adesivo eterno logo Radiance

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e su Pc attraverso la piattaforma Steam. Potete ordinare la vostra copia da qui, affrettatevi che ci sono solo 2000 copie!