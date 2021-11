Metroid Dread: le vendite sono state fenomenali

Metroid Dread è stato indubbiamente uno dei più grandi titoli usciti per Nintendo Switch. Oltre allo storico ritorno di Samus Aran e una grande campagna marketing appoggiata dal team di sviluppo del titolo MercurySteam, il gioco è stato acclamato dalla critica generale in tutto il mondo e si è meritato un posto tra i più grandi titoli della console. Allo stesso tempo, è uscita in esclusiva la Nintendo Switch OLED, ed anche quest’ultima ha raggiunto numero di vendite sensazionali. Infatti, il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha dichiarato i numeri precisi di vendite di Metroid Dread e della Switch OLED durante il mese di ottobre:

Metroid Dread ha venduto ben 854000 copie l’8 ottobre, ovvero il giorno di uscita ufficiale, in America, ma dopo il calo avvenuto dall’incidente dei chip, i numeri delle vendite fisiche sono diminuite leggermente proprio per questo motivo. Se consideriamo che il presidente non ha tenuto conto delle vendite fino ad adesso, possiamo dedurre che le cifre sorpassano ben più di quanto ci aspettiamo. La Nintendo Switch ha venduto 711000 copie in America, mentre la versione OLED 314000. Numeri molto importanti che vengono supportati da un grande gioco come Dread.

Oltre a questo, Doug Bowser ha anche rivelato che grazie all’imminente arrivo del suo nuovo dlc, Animal Crossing New Horizons ha ricevuto un notevole boost nelle vendite, e questo contribuisce ad aumentare la popolarità della Nintendo Switch in generale in America. Tra una settimana precisa usciranno anche i remake di Pokémon Diamante e Perla, e questo gennaio Gamefreak rilascerà la nuova formula del mondo pokémon: Leggende Pokémon Arceus, il quale si prospetta uno dei titoli più grandi di sempre. La Switch sta avendo un anno pazzesco, e ci aspettiamo che continui solida e ferrea in questa grande guerra tra console come la Sony e Microsoft.