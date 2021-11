Fortnite: in collaborazione arriva Boba Fett

Fortnite riesce sempre a stupire con la sua impressionante collezione di skin. L’ultima degna nota è stata la comparsa di Jinx, la Mina Vagante di League of Legends e una dei protagonisti di Arcane, e adesso sta arrivando un altro colosso. Stiamo parlando nientemeno che di Boba Fett, il leggendario mercenario della saga di Star Wars. Da sempre stato un personaggio preferito dai fan, il suo arrivo su Fortnite non era una questione di come, ma quando. Il modello che hanno utilizzato sembra molto simile a quanto si è visto nell’ultimo episodio de Il Mandaloriano, e forse il suo arrivo sul battle royale può essere accreditato al tanto atteso The Book of Boba Fett, una storia che parlerà del cacciatore di taglie. La descrizione della storia dice:

“The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura di Star Wars che vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e il mercenario Fennec Shand navigare nei mondi sotterranei della Galassia, quando tornano alle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt e la sua associazione criminale”.

Star Wars non è carente di personaggi agguerriti, e Boba Fett è senza dubbio una delle figure più importanti. Vedremo più dal vivo la sua performance quando la serie uscirà il 29 dicembre. Per quanto riguarda la sua skin su Fortnite vi possiamo dire che è prevista di arrivare il 24 dicembre. Uno post dedicato è stato postato sulla pagina twitter del gioco, e conferma proprio i nostri sospetti sul design che la Epic Games ha voluto adottare per questo personaggio. Con i suoi fantastici crossover, Fortnite riesce a rimanere un grande colosso nell’industria videoludica, e nonostante le ricadute dell’ultimo periodo, rimane forte contro ogni avversità e si aggiudica un posto di rispetto nei grandi giochi in streaming su piattaforme come Twitch e Youtube.