Pikmin Bloom: due milioni di download in due settimane

Pikmin Bloom è l’ultima novità di Niantic, e sta avendo una partenza forte e stabile. Considerando la scarsa popolarità del brand a confronto di Pokémon GO, dobbiamo realizzare che avere due milioni di download nell’arco di due settimane è un obiettivo niente male, e dovremmo essere contenti del risultato. Sembra che anche Niantic e Nintendo lo siano, e infatti sperano che questa applicazione continui imperterrita su una buona strada. Ora, c’è gente che ha precisato il fatto che non abbia avuto un grande impatto rispetto alle altre due app di Niantic, ovvero Pokémon GO e Harry Potter Wizards Unite, ma su quello si possono dire alcune cose. Il brand di Pikmin è relativamente nuovo per l’audience occidentale, infatti la maggior parte dei download di Pikmin Bloom sono stati fatti in Giappone, con ben 864000 risultati. Secondo, dobbiamo considerare che questo gioco consiste principalmente sull’importanza dei passi, e di conseguenza, sull’esercizio fisico: infatti, solamente camminando si potranno crescere le piantine dei pikmin e liberarli dai vasi, pertanto solo coloro che riescono ad essere veramente attivi potranno avere un vantaggio. In termini di vendite e ROI (ritorno degli investimenti), Pikmin Bloom ha generato ben 437000 dollari fino ad ora, mentre Pokemon Go ha toccato i 116 millioni e Wizards Unite $8 millioni, tutti nello stesso periodo di due settimane dall’uscita ufficiale. Chiaramente, le aspettative non erano troppo alte, ma bisogna ammettere che i numeri parlano chiaro, e ci sono più persone interessate al mondo di Pikmin di quanto inizialmente ci aspettassimo. Continueremo a monitorare la performance di Pikmin Bloom nelle altre settimane, perché se riuscirà a rimanere costantemente aggiornato, questo titolo ha il potenziale di diventare una vera e propria hit, riportando la IP di Nintendo alla gloria. E poi chi lo sa, magari questo farà si che un quarto capitolo venga sviluppato, ma solo il tempo lo dirà.