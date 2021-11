Milan Games Week 2021: PG Esports presenta il calendario 2022

Milan Games Week non è soltanto la patria di appassionati giocatori, di giochi da provare, content creator da incontrare e gadget da comprare. La cornice di questa fiera è stata anche occasione per qualcuno di grandi presentazioni, come nel caso di PG Esports. Questa azienda da anni svolge un importante ruolo all’interno del panorama esportivo italiano con numerosi tornei non solo organizzati ma anche trasmessi attraverso i suoi canali social. Un vero fiore all’occhiello e punto di riferimento per molti giocatori e appassionati di videogiochi competitivi italiani.

Nel 2021 i vari campionati di League of Legends, Rainbow Six Siege e FIFA sono stati il cardine sul quale si sono concentrate le attività di PG Esports e che hanno prodotto un volume di quarantaduemila utenti unici e quasi quattro milioni di ore di contenuti visti durante gli ultimi 12 mesi. Numeri in forte crescita rispetto all’anno precedente che hanno dimostrato come l’e-sport in Italia, se coltivato e curato, può provare a raggiungere il volume di pubblico e la qualità degli eventi prodotti in altri paesi europei.

Il Calendario 2022 di PG Esports a Milan Games Week

Con alle spalle questi ottimi numeri, PG Esport ha intenzione di mettere sul piatto del 2022 un rilancio ancora più ampio e variegato, andando a consolidare i tornei con già diverse edizioni alle spalle e proponendo nuovi eventi sempre più variegati. Durante Milan Games Weeek 2021 PG ha organizzato un aperitivo con la stampa durante il quale ha presentato quindi il suo programma torneistico per l’anno 2022.

Il punto fermo del calendario 2022 sarà ancora una volta League of Legends, i cui numeri sono in perenne crescita sia per pubblico che per giocatori. Torneranno i PG Nationals nelle due finestre Spring Split e Summer Split alle quali si aggiunge anche la novità dell’Iberian Cup, realizzata in collaborazione con le leghe portoghese e spagnola, per dare un tocco d’internazionalità durante il periodo invernale. Ma sul videogioco di Riot Games ci sarà anche spazio per gli aspiranti giocatori professionisti con il Circuito Tormenta che si svolgerà tutto l’anno e all’interno del quale si realizzeranno diverse tappe fisiche in occasione anche di diversi eventi quali Lucca Comics & Games e Comincon di Napoli. Si tornerà a giocare da vivo quindi così come si è visto anche a Milan Games Week di quest’anno del resto.

Non solo LoL

Ma non di solo LoL vive il giocatore. E per questo motivo il calendario 2022 dei tornei di PG Esports non mancherà di proporre i tornei di Rainbow Six Siege nella formula della doppia divisione PG Nationals e Beserious tra primavera ed estate (come se fossero campionato di serie A e serie B) e poi anche l’Italian Cup tra l’autunno e l’inverno. Anche il calcio avrà la sua versione esportiva di eventi tutta concentrata su FIFA 2022 con la eSerie A Tim – già premiata lo scorso anno come miglior evento sportivo agli Italian Esport Awards – che si svolgerà tra gennaio e maggio.

La grande novità del 2022 degli eventi realizzati da PG Esports sarà realizzata su Rocket League con la creazione di un nuovo campionato che si concretizzerà in due tornei, Spring Split e Winter Split, e che aggiungerà sicuramente nuovi appassionati e nuovi giocatori alla già nutrita schiera di pubblico di PG.

Obiettivo Milan Games Week 2022 e non solo

L’obbiettivo di PG è anche fare in modo che Milan Games Week 2022 rappresenti il punto d’arrivo di molti dei tornei realizzati durante l’anno con le finali da poter proporre sul palco che ogni anno viene messo su negli ambienti della fiera. Tutto questo palinsesto si potrà vedere non solo dal vivo in occasione delle tappe fisiche dei tornei, ma anche in diretta streaming sui canali Twitch di PG Esports. Canali che nel 2022 ancora una volta accoglieranno anche tutto il programma di broadcasting italiano ufficiale di alcuni dei tornei internazionali di e-sport più importanti di League of Legends.

E se tutto questo non dovesse bastare ai giocatori e agli spettatori PG Esports ha anche in cantiere una serie di eventi streaming talk racchiusi nel programma Beyond che ha come obiettivo quello di diffondere la cultura del gaming e andare oltre il semplice evento esportivo raccontando il videogioco in maniera più trasversale e ad ampio spettro. PG Esports ha quindi preparato un grande 2022 per la sua community cercando di dare al mondo dei videogiochi competitivi italiani una luce più intensa e ricca di sfumature. Ne vedremo delle belle, questo è certo.