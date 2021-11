Beyond Good & Evil 2 potrebbe venire cancellato?

La storia di Beyond Good & Evil 2 è lunga e molto tortuosa. Già da qualche anno dopo l’uscita del primo episodio del 2003, erano iniziate a girare le prime voci (2008), le prime immagini: quasi leggendaria quella con, probabilmente, Pey’j e Jade di spalle. Più volte si parlava dello stato dei lavori del gioco. Poi, nel 2016, la conferma ufficiale, con un artwork di un probabile padre di Jade e un piccolo Pey’j, lo spettacolare trailer all’E3 2017, gli stream Space Monkeys da cui arrivavano i gameplay. Un progetto tanto grande da definirsi AAAA.

Solo che da dopo l’addio alla gaming industry dello scorso anno del creatore Michel Ancel, si è un po’ tornati in quella situazione di mistero legato allo stato dei lavori di Beyond Good & Evil 2. E proprio riguardo a questa situazione, uno dei più noti insider legati al mondo dei videogiochi, Tom Henderson, ha fatto intendere che la situazione non è delle più rosee.

Henderson fa sapere, attraverso i suoi tweet, che il gioco sta soffrendo una crisi nella lavorazione data da una mancanza di direzione creativa da quando il titolo è entrato in sviluppo, che è stata aggravata dalla partenza di Michael Ancel da Ubisoft nel settembre 2020.

E aggiunge: “La cosa peggiore è che il gioco attualmente non si adatta alle ambizioni e agli obiettivi futuri di Ubisoft con i titoli futuri. Il gioco è stato descritto come “Skull & Bones 2.0” e anche se non è stato ufficialmente cancellato, alcuni sviluppatori credono che sia una questione di tempo prima che lo sia.”

In alcuni tweet successivi, Henderson fa capire che i leak hanno portato all’attenzione alcune persone, dicendo che ciò che scrive si basa sulle sue fonti, che forniscono prove così schiaccianti, che lo rendono fiducioso delle loro affermazioni.

Oltretutto ha postato l’immagine di un avviso DMCA (legge sul copyright) di Skull & Bones da Ubisoft al fine di provare a cancellare questa fuga di notizie.

Vedremo dunque in futuro cosa Ubisoft farà sapere sull’ambizioso progetto Beyond Good & Evil 2. Se verrà veramente cancellato o se la leggenda andrà avanti.

