Among Us: ecco il Cosmicubo di Arcane

Per festeggiare l’arrivo di Arcane, la serie Netflix di Riot Games (qui cosa ne pensiamo dei primi tre episodi) in Among Us è arrivato il Cosmicubo legato ai personaggi di League of Legends: sono disponibili su tutte le piattaforme fino al 31 dicembre.

Vedrete alcuni dei campioni preferiti con capelli e aspetti del mondo di League of Legends, come Heimerdinger, Jayce, Jinx e Caitlyn, oltre all’adorabile Poro di Heimerdinger. La lista completa dei cosmetici ottenibili include:

Capelli di Heimerdinger

Baffi di Heimerdinger

Suit di Heimerdinger

Poro di Heimerdinger

Elmo Enforcer

Armatura Enforcer

Cappello di Caitlyn

Uniforme di Caitlyn

Capelli di Vi

Abbigliamento di Vi

Capelli di Jinx

Goggle di Jinx

Abbigliamento di Jinx

Capelli di Jayce

Suit Consiglio di Jayce

Chomper

Goggle di Claggor

Qui sotto potete vedere la locandina e il nuovo Cosmicubo di Arcane per Among Us.