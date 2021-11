Rocket League: trailer cinematico della stagione 5

Mancano pochi giorni all’inizio della stagione 5 in Rocket League, e sui canali social del gioco di Psyonix è stato pubblicato il trailer cinematico, che potete vedere in fondo alla notizia. La nuova season sarà disponibile dal 17 novembre e arriverà con una nuova variante Arena, la Stagione Competitiva, il Rocket Pass e molto altro.

Come scritto nel sito ufficiale:

La base stellare Arc è stata INVASA! Una forza malvagia ha preso il controllo della classica Arena e l’ha trasformata in un nuovo, oscuro campo di calcio conosciuto come Starbase Arc (Aftermath). Il trailer ha con una versione reinterpretata della canzone “Player Of Games” realizzata per la Stagione 5 dai GRIMES! Assicuratevi di ascoltare la canzone quando uscirà alla fine di questo mese, e tenete d’occhio Starbase Arc (Aftermath) quando la Stagione 5 inizierà il 17 novembre.

Prima dell’invasione, la base stellare Arc era sorvegliata da un vigile protettore conosciuto come Nexus. Questo cadetto è stato catturato e trasformato in un maestro di Rocket League. Sblocca Nexus e la sua hitbox Plank immediatamente con il Season 5 Rocket Pass Premium, e inizia a salire di livello per sbloccare la sua trasformazione finale: Nexus SC.

Il Season 5 Rocket Pass è pieno di oggetti ultraterreni come lo Spacedirt Paint Finish, l’Hyperspace Animated Decal che si trasforma con la velocità delle tue auto, e un nuovo Goal Explosion che è pronto a conquistare completamente: Cosmosis. Restate sintonizzati per il nostro trailer completo del Rocket Pass il 16 novembre, dove potrete vedere tutti questi oggetti e altri nella loro gloria intergalattica.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che recentemente c’è stato l’evento di Haunted Hollows legato a Batman.