Milan Games Week 2021: intervista a Fantastico Studio con Funtasia

Tra i vari team presenti nel dungeon dedicato agli indie durante l’edizione in corso della maggiore fiera videoludica italiana, la Milan Games Week 2021, abbiamo avuto il piacere di intervistare il CEO di Fantastico Studio, un team di tre persone con sede a Roma, per parlare di Funtasia, il loro nuovo titolo, tra i vari progetti in corso, che sta per approdare sulle nostre console. Anche se non sappiamo quando verrà rilasciato di preciso, siamo riusciti a carpire qualche curiosità e novità su questo nuovo titolo. Scopriamole insieme leggendo le risposte forniteci durante la nostra intervista presso lo stand in loco alla fiera videoludica.

Milan Games Week 2021: Intervista a Fantastico Studio

Come nasce Funtasia e a quale punto del vostro percorso giunge qui a Milan Games Week 2021?

L’idea di Funtasia nasce nel 2018 inizialmente come sequel di uno dei nostri titoli di punta, Hero Express, ma durante lo sviluppo iniziale abbiamo poi stravolto il concept e la storia perché abbiamo iniziato a collaborare con un famoso illustratore italiano, Emanuele Oliveri, in arte Emanuele Olives, che solitamente lavora per libri per l’infanzia e dunque abbiamo modificato la nostra idea. Inizialmente il gioco si basava sulla consegna di pacchi, come i famosi servizi di consegna a domicilio, ma poi abbiamo puntato a tutt’altro concept: dover ripulire il mondo dall’immondizia usando veicoli elettrici. Ci piaceva molto l’idea di dover andare incontro a un messaggio ambientalista ed ecosostenibile. La collaborazione con l’artista dunque non ha solo stravolto la nostra idea, ma ha anche portato parecchia creatività nella realizzazione di questo gioco, dalle grafiche ai nomi e ai personaggi. Questo è uno dei progetti che stiamo elaborando, oltre ad altri due o tre, ma è davvero poco ambizioso, quasi uno sfizio che volevamo toglierci, dunque abbiamo puntato alla realizzazione di un buon comparto visivo, di un gameplay solido e che funzionasse, oltre che essere sia in single player che in multi player online. Lo abbiamo prodotto in sei mesi e ora è ormai pronto, ma ci rimane solo un editore per poterlo pubblicare su tutte le piattaforme, è una fortuna che ci concede il lavoro su Unity. Eventualmente, lo pubblicheremo noi, essendo anche publisher, ma rimane un piano B.

Come avete conosciuto Emanuele Olives?

È un ragazzo con un talento pazzesco e abbiamo deciso di collaborare quando lo avevamo contattato dopo aver visto i suoi libri. Siamo rimasti colpiti dal suo stile, ha una grande creatività e ci ha folgorato anche per la sua sincerità, oltre che per i suoi disegni e per il suo immaginario.

Il fatto di aver cambiato in corsa il progetto, ha comportato anche a un cambiamento di target?

In realtà no perché per stile visivo del gioco che avevamo in mente rimaneva tra i 6 e i 18 anni, vedo le persone online che pubblicano video di gameplay e sono piuttosto giovani. È anche vero che essendo disponibile anche per partite online il target si amplia fino ai 30 anni. Quello che è cambiato davvero è la storia di fondo, il tema, perché probabilmente alcune persone non vedranno di buon occhio tutta questa ecologia e questo ambientalismo, ma ad altri invece sembrerà più apprezzabile. Abbiamo esplorato anche diversi generi di gioco, dunque ci relazioniamo sempre con persone diverse e ci piace anche variare.

Quanto è longevo come gameplay?

Di base sono disponibili dieci piste, oltre alla boss fight finale di ognuna di queste, e possiamo contare almeno cinque ore di gioco in single player. Se invece consideriamo anche la modalità online, chiaramente la lunghezza cresce, è potenzialmente infinito come gioco anche perché avremo eventuali aggiornamenti e DLC da implementare post lancio.