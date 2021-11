Milan Games Week 2021: i giochi dell’Indie Dungeon

Realizzata in collaborazione con IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, il cosiddetto Indie Dungeon è il nome dato per questa edizione allo spazio dedicato agli sviluppatori indipendenti italiani di videogiochi. Indie Dungeon però è anche il nome dato allo show quotidiano che si tiene sul Main Stage di Milan Games Week 2021, dove ogni giorno due studi presentano i loro lavori in fase di lancio o di sviluppo avanzato: in programma gli showcase di Reply Game Studios, Fantastico Studio, Trinity Team, Team SolEtude, Stromind Games e Mixed Bag. Finalmente, l’industry italiana del gaming torna dal vivo. Quale migliore occasione dunque per esporre i propri lavori ai visitatori e alle persone del settore? Vediamo allora in breve i vari espositori presenti in questa edizione.

Milan Games Week 2021: tutti gli indie presenti

906 Games con Sunset

Sunset si svolge nel 2186, un anno in cui la Terra ha finito tutte le riserve di cinabro, dopo averlo usato per creare armi futuristiche durante la Terza Guerra Mondiale. Mentre la pace sulla Terra è stata ripristinata, due corporazioni private, CosmoD e HyperLab, hanno deciso di andare su Drakon Ismenios (comunemente conosciuto come Drakon) per sfruttare le risorse naturali del pianeta e riportare più cinabro possibile sulla Terra, per venderlo a valore maggiorato in Paesi che cercano di ricreare la loro forza militare. Allo stesso tempo altre due entità risiedono sul pianeta, un collettivo di attivisti ambientali di nome Gea che ha l’obiettivo di fermare la distruzione di Drakon e studiare le creature native, e i Norten, pirati intergalattici che vogliono rubare ciò che le altre fazioni hanno estratto.

Aucritas con Fech The Ferret

Previsto in uscita su Steam a febbraio 2022, come suggerisce il titolo si tratta di un ritmico che vede come protagonista un furetto rosa in un mondo coloratissimo. Il nostro compito è quello di correre anche a ritmo di musica elettronica e di scalare parecchi muri mentre ci facciamo strada nella regione di Marmocle, un luogo pieno di segreti e animali stravaganti. Ispirato da platformer ad alta velocità e EDM, vi attende conquistandovi con la sua colonna sonora e parecchi livelli a tema, che tratteggiano un interessante open world. Fech The Ferret punta ad attirare soprattutto coloro che amano la velocità e preferiscono poter scalare pareti piuttosto che dover calcolare ogni salto con precisione; allo stesso tempo si può anche giocare con calma ed esplorare questo ricco mondo in cerca di segreti, o forse chiacchierando con gli abitanti di Marmocle.

CINIC Games con Extra Coin

Un gioco d’avventura con meccaniche uniche dove le scelte del giocatore fanno la differenza. Il titolo è ambientato all’interno di un social network virtuale chiamato The Arcade, dove impersoniamo Mika, una ragazza determinata a trovare i suoi genitori dopo che questi hanno abbandonato la dimensione mortale. Dobbiamo quindi stringere nuove amicizie e mettere alla prova le nostre abilità contro i vari nemici, così da scoprire la verità che si cela dietro The Arcade.

Dramatic Iceberg con Racoonie: Legend of the Spirits

Ci mettiamo questa volta nei panni di un piccolo, ma coraggioso avventuriero che viaggia attraverso Everland per raccogliere le benedizioni dei quattro grandi spiriti. Ispirato ai giochi di Zelda, Racoonie è un’avventura colorata in un mondo pieno di simpatici animali parlanti, puzzle da risolvere, nemici da sconfiggere e trasformazioni da sbloccare. Il gioco è ancora in fase di sviluppo e in particolare gli sviluppatori desiderano trasmettere un’atmosfera à la Link’s Awakening.

Fantastico Studio con Funtasia

Il nuovo progetto del team presentato a Milan Games Week 2021 e in procinto di essere pubblicato, si tratta di un gioco dedicato alla pulizia dell’ambiente. Abbiamo 10 piste da percorrere su di veicoli elettrici, per non inquinare ulteriormente e per ripulire il mondo, sconfiggendo un boss per ciascuna pista. Riusciremo a raccogliere tutta l’immondizia e a salvare il nostro pianeta, in queste piste realizzate dalla mano di Emanuele Olives?

Kid Onion Studio con River Tails: Stronger Together

Con un caratteristico gameplay asimmetrico e una colorata estetica da cartone animato, River Tails: Stronger Together è un platform 3D d’azione e avventura progettato intorno a un sistema unico di co-op da divano. Gli amici hanno la possibilità di fare squadra e lavorare insieme per sconfiggere i boss di fine livello e risolvere i puzzle in diversi ambienti naturali. Possiamo immergerci in un mondo coinvolgente, con vegetazione lussureggiante e acque scintillanti con Furple il gatto e Finn il pesce. Viaggiando attraverso boschi e fiumi, dobbiamo aiutarli a tornare a casa in tempo per combattere il lupo bianco che minaccia la famiglia di Furple.

MixedBag con Now/Here

Con questo gioco di parole che contraddistingue il titolo portato a Milan Games Week 2021, è stato ideato dall’artista visivo Patrick Tuttofuoco, in collaborazione con MixedBag. Questo titolo è espressione della vocazione sperimentale in ambito culturale e tecnologico di OGR Torino, ispirato ai mondi e all’immaginario dei lavori scultorei dell’artista. Il videogioco libera le opere dalle costrizioni fisiche per dar vita a un universo digitale straniante e familiare, che i giocatori possono esplorare tra memorie incongrue e frammenti da ricostruire.

RGB Guelphs con Dante’s Sinner Filter

Un simpatico gioco pensato in formato app per Android, porta la cultura letteraria dantesca sotto gli occhi dei giocatori. I peccatori dell’Inferno sono scappati, e Dante Alighieri è stato convocato da Minosse il Giudice Infernale per dare una mano. Dobbiamo guidare il sommo poeta attraverso i vari cerchi infernali e riportare le varie anime da dove sono venute, portando a termine la nostra missione superando le varie insidie di cui l’Inferno Dantesco è pieno: tra lussuriosi, golosi, eretici e molti altri, avrai davvero bisogno della Divina Provvidenza. Ogni nemico va smistato nel suo cerchio attraverso una botola specifica. Ma Dante non è un guerriero, quindi dovrà fronteggiare le abilità dei vari nemici solo scappando… Si contano 33 Livelli, uno per ogni canto dell’Inferno, con oltre 40 achievements, inclusi alcuni segreti, realizzati tutti in 16 bit

Safe Place Studio con Venice 2089

Come si evince dal titolo presentato a Milan Games Week 2021, dobbiamo esplorare una Venezia del futuro alle prese con gli effetti dell’aumento dell’acqua che sta lentamente distruggendo la città nei panni di un adolescente annoiato, con il nostro hoverboard e il fidato drone. La città di Venezia, un tempo importante meta turistica ma ora quasi disabitata, sta lottando con l’imprevedibile comportamento delle maree. Alcuni dei monumenti più importanti vengono portati via, tra le lamentele dei cittadini, e la parte bassa della città diventa più spesso inaccessibile. In Venice 2089, esplorerete la città attraverso gli occhi di Nova, un’adolescente annoiata che non ha idea di cosa fare nella vita e vuole solo rilassarsi dallo stress della solita routine. Eppure le maree cambiano per tutti, senza eccezioni…

Tall Grass Games con Kings Gauntlet: Chess Revolution

Siamo chiamati a scegliere il nostro monarca preferito e a dimostrare la nostra abilità in uno sparatutto 1v1 dall’alto. Più colpiamo l’ avversario, più grande diventa il nostro esercito. Dobbiamo evitare i pezzi degli scacchi che sfrecciano sul campo di battaglia e usare il nostro ingegno e i riflessi per dare scacco matto all’avversario. Ma riusciremo? Una rivisitazione del classico gioco da tavola, qui i pezzi possono muoversi come farebbero negli scacchi, cercheranno di schiacciare qualsiasi re o pezzo avversario che attraversa il loro cammino. Man mano che la partita va avanti, pezzi più forti saranno disponibili per la convocazione, fino a quando le regine porteranno il caos sul campo di battaglia.

Team SolEtude con Homunculus Hotel

Dobbiamo esplorare i piani del misterioso Homunculus Hotel e aiutare i suoi ospiti a capire i loro sogni, in questa visual novel composta da 6 storie. Nei panni di Isabelle, il nostro compito è quello di visitare gli ospiti dei vari piani dell’hotel, parlare con loro e aiutarli a capire i sogni che le loro stanze mostrano. Incapace di vedere il suo sogno, però, cerca di consolarsi con i ricordi della sua ex. Nell’hotel ogni stanza è una storia diversa e dobbiamo aiutare gli spiriti persi a trovare la loro strada attraverso i loro sogni passati.

Trinity Team con The Darkest Tales

Di cui abbiamo anche provato il titolo in anteprima, racconta di come le classiche fiabe possano essere riprese in chiave dark, da Cappuccetto Rosso a Jack e il Fagiolo Magico.

Dark Tower Interactive con Ascent Project

Scatena un’elegante danza della morte su creature maestose e cavalieri vagabondi che vagano per la terra grazie anche a un sistema di combattimento brutale ma gratificante.

Novis Games con Blind Console

Si tratta della prima piattaforma per il gaming accessibile alle persone affette da disabilità visive. Tramite un controller collegato allo smartphone il giocatore accede ad un mondo virtuale in cui lo schermo è completamente sostituito da feedback uditivi e tattili. Grazie alla collaborazione con realtà come la Polisportiva UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Torino, i giochi sono progettati in co-design con il coinvolgimento diretto di persone ipovedenti e non vedenti.

Studio Cima con The Perfect Pencil

I fan del Metroidvania apprezzeranno questa avventura onirica con protagonista un pupazzo con una telecamera al posto della testa, alla ricerca della sua identità all’interno di un mondo bizzarro e a tratti inquietante. Il gameplay offre degli spunti interessanti sulla classica formula già vista in titoli come Hollow Knight e che faranno gola ai giocatori più stagionati del genere.

Timeless Tale con The Timeless Child

Il prologo di questo titolo è disponibile in Milan Games Week, dove è possibile conoscere le prime parti di questa storia. Si tratta di un’avventura emozionante e coinvolgente, una fiaba che parla di famiglia, legami e segreti. Esplorerete Wells Manor, un’antica villa del ‘500 ricca di storia e segreti, vivendo l’esperienza da due prospettive temporali differenti. Sia che tu decida di vestire i panni di Chris Hunt, un abile cacciatore a chiamata, oppure quelli di Emily Wells, una bambina intrappolata nel passato, dovrai collaborare con il tuo compagno per risolvere enigmi che necessitano di cooperazione e logica per essere completati. Sei pronto ad affrontare un emozionante viaggio ai confini del tempo e dello spazio per salvare Emily dalla sua prigionia temporale?

Paper Crown con Nomadic

Un’applicazione per device mobili, si tratta del loro primo progetto incentrato sullo sviluppo di un’app che permetterà ai giocatori di table top di giocare insieme in remoto.