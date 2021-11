Sifu: gli sviluppatori promettono novità per la prossima settimana

Uno dei giochi più interessanti presentati l’anno scorso è stato Sifu. Il gioco è ispirato alle arti marziali che vede il giocatore assumere il ruolo di un giovane combattente in cerca di vendetta, dove Il combattimento nel gioco sembra serrato con un combat system decisamente ispirato e utilizza una meccanica legata all’invecchiamento del character unica ad ogni morte del protagonista. L’opera sarebbe dovuta uscire nel 2021, dopodiché gli sviluppatori hanno deciso di posticiparne l’uscita al 2022. Però, sembrerebbe che dalla prossima settimana siano in arrivo delle novità inerenti al prodotto.

Sul Twitter ufficiale, lo sviluppatore sta preparando qualcosa di eccitante per la prossima settimana. Purtroppo, come potete vedere qui sotto, questo è tutto ciò che abbiamo al di fuori di una clip che mostra un combattimento con più nemici. Il gioco uscirà in un periodo di tempo molto affollato, portando a speculazioni su un potenziale ritardo. Attualmente, il lancio di Sifu è previsto per il 22 febbraio per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.