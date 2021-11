Guilty Gear Strive: Happy Chaos arriverà a fine novembre tramite DLC

Nel corso delle recenti ore, Arc System Works ha recentemente annunciato delle novità piuttosto interessanti che riguardano prettamente Guilty Gear Strive, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Scendendo nello specifico, la software house ha annunciato un nuovo personaggio che fa parte del Season Pass 1 come contenuto scaricabile.

Ebbene, il character in questione è Happy Chaos e quest’ultimo si unirà al roster dei personaggi per la giornata del 30 novembre. Ma vediamo la descrizione del character in questione:

Restauratore di umanità. Messia Rotto con la pistola. È l’Originale, che per primo ha scoperto il Cortile e ha insegnato all’umanità la magia. Dopo aver assorbito metà di I-No, è improvvisamente cambiato drasticamente. Ora porta in sé tutta la speranza dell’umanità di vivere.

Sente che la sua esistenza sarà perdonata da una volontà più grande quando l’umanità perderà la sua umanità. I concetti di bene e male hanno lo stesso valore per lui. Può causare grandi incidenti, ma può anche finire dalla parte della giustizia.

Arc System Works ha anche annunciato che implementerà in Guilty Gear Strive una funzione di “Room Customization” per la stanza “Player Match”, permettendo ai giocatori di decorare liberamente le stanze con oltre 500 oggetti unici come mobili, carta da parati e altro. I giocatori saranno in grado di utilizzare le monete guadagnate attraverso il gioco nella modalità Pesca per ottenere nuovi oggetti.