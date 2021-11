Milan Games Week 2021: alle 16:30 di oggi 14 novembre “i sessant’anni di Diabolik”

Oggi 14 novembre è l’ultima delle tre giornate di questa Milan Games Week 2021, quest’anno unitasi anche con Cartoomics. Uno dei tanti eventi interessanti è legato a Diabolik e si terrà alle 16.30 presso l’area The Square.

Come scritto proprio sulla pagina Facebook di Cartoomics:

Domenica 14 novembre alle 16.30, presso l’area The Square, non perderti “i sessanta anni di Diabolik” raccontati dal Direttore di Astorina Mario Gomboli, dallo sceneggiatore Andrea Pasini e dal grande disegnatore Giuseppe Palumbo, abilmente moderati da Andrea Morandi di HotCorn. E non finisce qui: grazie alla collaborazione con 01Distribution che distribuisce Diabolik – Il Film il film in uscita al cinema il 16 dicembre, verranno svelati in anteprima assoluta 2 contenuti inediti del film.

In un aggiornamento più recente vengono oltretutto svelati due poster che possono essere ottenuti:

Ecco rivelati i due character poster che potrete ottenere recandovi oggi dalle ore 14 presso lo stand Astorina – R02 PAD 8 – o venendo al talk sul palco The Square “i sessanta anni di Diabolik” alle 16.30. Non perderti questo momento, grazie alla collaborazione con 01Distribution che distribuisce Diabolik – Il Film in uscita al cinema il 16 dicembre, verranno svelati in anteprima assoluta questi 2 contenuti inediti del film.

I poster saranno disponibili solo fino a esaurimento scorte. Potete vederli qui sotto.

