Milan Games Week 2021: eBay promuove servizi e inclusione

Tra i vari stand dell’edizione in corso di Milan Games Week 2021, eBay sarà presente in qualità di Main Digital Partner di uno degli appuntamenti dedicati al mondo del gaming e del fumetto più attesi di quest’anno. Dal 12 al 14 novembre lo stand è aperto per parlare di tanti temi diversi tra i vari talk previsti in programma e dedicati a collezionisti e gamer. Se infatti negli anni sono sempre più aumentati gli amanti del gaming, è con la pandemia che, in Italia, la passione per i videogiochi ha avuto il suo apice. Una passione, quella per il gaming e il mondo dei comics, in grado di accomunare generazioni diverse e sempre più condivisa. Basti pensare che, solo in Italia, negli ultimi 2 anni le vendite di collezionabili, console e videogames usati hanno registrato su eBay crescite a doppia cifra: +49% l’incremento delle vendite di collezionabili rispetto a 2 anni fa e +13% rispetto all’anno scorso. Le carte da gioco, in particolare, hanno segnato un +120% rispetto a 2 anni fa e +70% rispetto all’anno scorso. Stesso successo anche per i cimeli sportivi: quest’anno, su eBay ne sono stati venduti il 77% in più rispetto a due anni fa e il 27% in più rispetto al 2020, così come per le console e i videogames di seconda mano, rispettivamente +60% e +22% rispetto a 2 anni fa. Per queste e per altre importanti cifre, per la prima volta al fianco della manifestazione eBay partecipa a Milan Games Week 2021 con iniziative che coinvolgono visitatori, appassionati del gaming e di collezionabili. All’evento abbiamo potuto dare un’occhiata da vicino allo stand di eBay dove sono stati proposti non solo una selezione di rari oggetti da collezione con QR code per acquistarli direttamente su eBay, ma anche una serie di incontri con seller di eBay e con influencer come Cydonia, Kurolily, KeNoia e i Playerinside e un secret spot con postazione gaming e gadget in regalo. In questo ampio stand, abbiamo potuto confrontarci con Margot Olifson (Head of C2C) e il suo staff per comprendere meglio la partecipazione dell’azienda a questo evento.

Milan Games Week 2021: l’intervista a Margot Olifson (Head of C2C)

Raccontaci come mai avete deciso di partecipare a questo evento e con quali obiettivi.

Siamo qui perché la fiera è un punto di riferimento per il mondo del gaming e quello che vediamo è che è un mondo in crescita esplosiva, e questo rappresenta l’anima di eBay, sia per collezionisti che per giocatori. Si tratta di un mondo in cui vogliamo essere un punto di riferimento e visibili, investendo anche a lungo termine, perché una fonte importante della nostra crescita proviene anche da questo settore. Abbiamo venduto più di 4 milioni di carte da gioco negli ultimi due anni, in particolare Pokémon, e anche nel mondo del gaming abbiamo registrato crescite importanti in giochi e console. Milan Games Week 2021 è un punto di riferimento per i giocatori e noi vogliamo far sapere che eBay c’è ed è presente, anche per approcciarci a un pubblico più giovane, per questo abbiamo tanti appuntamenti con influencer, tra cui Cydonia, con cui abbiamo un legame a lungo periodo e sta diventando una sorta di brand ambassador di eBay. Lui ha parlato tramite quiz e giochi non solo di vari temi legati al gaming, ma anche delle nostre iniziative per venditori privati, come la gestione delle spedizioni, negoziazione di tariffe con gli spedizionieri e abbiamo anche un’area dedicata a venditori professionali. Abbiamo creato anche offerte ad hoc per questo evento, per parlare a 360 gradi della nostra piattaforma e mostrare al meglio tutte le nostre funzioni e i servizi.

Allo stand vero e proprio, oltre agli eventi, che cosa avete portato e cosa si può vedere?

Abbiamo qui diverse teche nel “fandom museum” per mostrare alcuni prodotti in vendita, acquistabili inquadrando il QR esposto e partecipando alle aste per acquistare, oppure acquistandoli direttamente. Questo è molto utile anche per far capire il valore degli oggetti che si possiedono: nel processo di vendita, eBay ti suggerisce a quali altri prezzi i venditori hanno offerto i propri oggetti simili, quindi si va incontro agli utenti in questo modo. Il programma dei 3 giorni è esposto sul nostro schermo, che scorre oltre a qualche curiosità legata ai nostri servizi, oltre a diverse postazioni per consultare le nostre offerte dedicate e due postazioni gaming. Infine qui appunto cerchiamo di spingere diverse nostre promozioni, alcune valide solo fino a fine 2021, oltre a panel specifici che raccontano la nostra migrazione e attenzione a fumettistica, tra cui uno speaker di Panini, e al collezionismo videoludico. Vogliamo anche promuovere l’inclusione con influencer femminili, per avvicinarci anche a questo segmento, per farci conoscere anche da un’utenza femminile.