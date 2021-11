Milan Games Week 2021: i cosplay presenti in fiera

Non solo fumetti e videogiochi, durante l’edizione di Milan Games Week 2021 & Cartoomics, ma anche tanti, tantissimi cosplay. Ad essi sono stati dedicati interi stand, sfilate improvvisate e chiaramente tanti tributi anche grazie alla presenza di fan che si sono come sempre calati nei panni dei loro personaggi e supereroi preferiti. Non ci resta che lasciarvi alla nostra carrellata di immagini dedicati ad alcuni dei migliori cosplay che hanno solcato i padiglioni della fiera videludica e fumettistica milanese. Tra i più gettonati, gli eroi Marvel, tra cui Iron Man, Hulk, la Vedova Nera, oltre allo stand espressamente dedicato alla saga di Star Wars, con tanti personaggi diversi, oltre agli iconici Stormtroopers. Una occasione imperdibile, quella della fiera, per riscoprire tanti iconici personaggi e quelli più recenti, grazie anche alla presenza del Cosplay Dungeon, ossia un’area di gioco, un terreno in cui ognuno può vestire i panni del proprio personaggio preferito: lo spazio riservato ai cosplay di Milan Games Week & Cartoomics sarà un territorio tutto da esplorare e in cui giocare, divertirsi e interpretare i propri eroi. Una specie di cosplay ground, con camerini e attività esclusive. I cosplayer hanno animato con i loro costumi e le loro performance il Main Stage nelle giornate di sabato e domenica, con due contest a loro completamente dedicati, trasmessi anche sul canale YouTube della manifestazione per tutti gli amici che ci seguono da casa. Gli spettacoli sono andati sabato 13 dalle 16:00 alle 17:30 e domenica 14 dalle 15.00 alle 16.30. Se non avete avuto la possibilità di partecipare alla fiera, o ci siete stati e desiderate scoprire di nuovo insieme a noi alcuni dei migliori costumi, non c’è migliore occasione che sfogliare le nostre foto scattate ad hoc per rivdere i costumi e le performance migliori presenti durante questa edizione della manifestazione!

Milan Games Week 2021: i cosplay presenti durante la fiera