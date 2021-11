Halo Infinite: il terzo trailer della serie UNSC riguarda l’armatura di Master Chief

In vista del lancio di Halo Infinite, Microsoft e 343 Industries hanno regolarmente pubblicato cortometraggi di una serie chiamata UNSC Archives. I precedenti si sono focalizzati sulle origini dello scudo energetico dell’armatura Spartan e sul il nuovo Grappleshot. Il nuovo trailer, chiamato Lightbringers, si concentra sull’iconica armatura Mjölnir di Master Chief.

Più specificamente, il trailer parla di un minerale trovato nell’esoscheletro dell’armatura e di come i minatori coloniali abbiano coraggiosamente deciso di estrarre il materiale critico da un sito minerario dell’UNSC, anche mentre un attacco dei Covenant minacciava di far crollare l’intero sistema di grotte. Negli ultimi giorni e settimane sono emersi molti dettagli sulla campagna per giocatore singolo e sul multiplayer di Halo Infinite, dai dettagli completi sul pass di battaglia della sua prima stagione a un antagonista chiave nel gioco. Le voci hanno indicato che la componente multiplayer free-to-play potrebbe anche essere in linea per un imminente lancio a sorpresa. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossa la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione.



Caratteristiche

Esplora lo Zeta Halo: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplorate le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salvate i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati .

Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplorate le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salvate per ottenere rinforzi nella tua lotta contro . Sconfiggi gli Esiliati: un terribile clan di guerrieri Brute, gli Esiliati, ora controlla il mondo anello danneggiato e disseminato di relitti. In netta inferiorità numerica e male armato, Master Chief dovrà impedire che gli Esiliati riparino l’Halo e si impadroniscano della più grande minaccia della galassia.

Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.