Rainbow Six Extraction: contenuti extra ed altre novità

Con il posticipo di Rainbow Six Extraction al 2022, il titolo targato Ubisoft è stato parecchio bersagliato dal pubblico impaziente di mettere le mani sul sequel di Rainbow Six Siege. Ormai sempre più vicino alla data di lancio, Ubisoft ha deciso di condividere un trailer in cui specifica ciò che riguarderanno i vari contenuti di fine gioco e che cosa i giocatori potranno aspettarsi per quanto riguarda il supporto post-lancio.

Il trailer in questione lo troverete su YouTube a questo indirizzo e, in esso, possiamo apprendere che parte dei contenuti gratuiti post-lancio riguarderanno degli eventi a tempo limitato, chiamati Eventi di crisi, così come missioni settimanali e molto altro ancora.

Ubisoft ha anche accennato ad una nuova modalità disponibile per i futuri giocatori navigati di Rainbow Six Extraction. Questa nuova modalità di gioco, chiamata “Maelstrom Protocol“, sarà decisamente impegnativa e non adatta ai giocatori che vogliono rilassarsi con l’FPS. Scopri delle informazioni aggiuntive grazie al trailer che troverai in calce alla notizia!

Di Rainbow Six Extraction, recentemente, è appena stata confermata la data ufficiale di uscita, che sarà il 20 gennaio 2022. Il prezzo per l’acquisto della versione standard del titolo si aggira attorno ai €40,00 e sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.