Battlefield 2042 sarà disponibile al lancio senza la chat vocale

Battlefield 2042 di DICE è attualmente disponibile in accesso anticipato per i possessori di Gold e Ultimate Edition e finora le risposte sono state contrastanti. Le funzionalità rimosse dai titoli precedenti sono solo alcune delle principali critiche che ha dovuto affrontare. Sfortunatamente, sembra che allo sparatutto mancherà un’altra caratteristica chiave al momento del lancio: la chat vocale. DICE ha anche confermato che varie funzionalità che mancavano alla beta saranno incluse nel gioco finale.

Lo sviluppatore ha confermato tutto in un’intervista fatta con Polygon e, sebbene non ne abbia spiegato il motivo, sono attualmente in corso lavori per aggiungerlo dopo il lancio. Non è stato dichiarato quando la funzione arriverà e con quale aggiornamento. Al momento, ci sono altre opzioni come il ping anche se è tutt’altro che intuitivo e spesso non riesce a contrassegnare alcune cose. Se stai giocando con gli amici, Discord rimane la strada migliore. Di recente, il titolo ha registrato oltre 7 milioni di giocatori solo per la beta, mentre gli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass possono anche accedere a una prova gratuita di 10 ore del gioco. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.



Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.