Salt and Sacrifice: pubblicato gameplay sul crafting online e sul Co-op

Salt and Sacrifice, il gioco di ruolo d’azione in stile 2D Souls di Ska Studios e Devoured Studios, ha ricevuto un gameplay, tramite Gematsu, che mostra alcune nuove funzionalità. Nella prima parte viene mostrato Mage Hunts che vede i giocatori dare la caccia a un boss in diverse regioni precedentemente esplorate.

Sconfiggere un mago fornisce diversi materiali mitici per creare nuove armi ed equipaggiamento. Uno di questi set fornisce danni da veleno e può essere molto utile quando si gioca insieme a un personaggio. Vediamo il protagonista in azione anche nella modalità multiplayer. In questa modalità, i giocatori hanno la possibilità di ottenere alcune ricompense da un boss durante la modalità co-op. La versione per PC sarà esclusiva per Epic Games Store. Di seguito una panoramica tramite Epic Game Store:

Nei panni di un inquisitore marchiato (Marked Inquisitor) viaggia per la frontiera occidentale e insegui, caccia e annienta i maghi che vagano per il regno. Crea armi e armature uniche usando la carne e le ossa immonde dei maghi che distruggi.



Caratteristiche

Ti aspetta un regno di chaos: Un regno anticamente pacifico piomba nel caos, invaso da ondate di maghi, spietate incarnazioni del caos elementale. Gli inquisitori marchiati (Marked Inquisitors), braccio armato dei condannati, si mobilitano ancora una volta per respingere la minaccia esistenziale della “magia”. Un segreto sepolto minaccia di polverizzare un antico impero.

Marked Inquisitor: in una terra infestata da maghi potenti e perversi, gli inquisitori marchiati, che sono dei condannati, si votano alla caccia.

Mondo fitto e dettagliato: esplora un mondo ampio e labirintico pieno di opportunisti, segreti, trappole e guardiani potenti.

multiplayer online: alleati con un altro inquisitore per un’esperienza online co-op completa e partite rapide co-op online, o tuffati in un PvP turbolento e caotico tra diverse fazioni.

Salt and Sacrifice è attualmente previsto per il lancio nel 2022 per PS4, PS5 e PC tramite Epic Game Store.