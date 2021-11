GTA The Trilogy The Definitive Edition torna su PC

Dopo i casi di review bombing e dei problemi tecnici che GTA The Trilogy The Definitive Edition aveva, il titolo è finalmente tornato disponibile su PC tramite il launcher di Rockstar Games. In una dichiarazione, la software house ha confermato di aver aggiornato la collection e di averla resa nuovamente disponibile all’acquisto su computer:

Ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente. Stiamo anche lavorando per migliorare e aggiornare le prestazioni complessive man mano che andiamo avanti. Vorremmo ringraziare tutti quanti per la pazienza che avete dimostrato mentre cercavamo di risolvere le varie problematiche tecniche.

La settimana scorsa, il launcher di Rockstar Games risultava offline, così che la software house potesse avviare tranquillamente i lavori di manutenzione del prodotto. Il launcher, in seguito, è tornato operativo ma senza GTA The Trilogy, poiché l’azienda stava i file di gioco “involontariamente” inclusi nella raccolta.

I file incriminati, secondo alcuni data miner, potrebbero includere musica senza licenza, script di giochi completi con note degli sviluppatori annesse e persino il minigioco “spinto” di Grand Theft Auto San Andreas, intitolato “Hot Coffee“. Queste informazioni sono state rese note dai giocatori che sono stati in grado di estrarre i file dalla collection in questione.

GTA The Trilogy The Definitive Edition (che comprende le versioni rimasterizzate di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas) è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch (in cloud).