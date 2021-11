Nintendo Switch OLED ha venduto più di 300 mila unità negli USA

Nintendo Switch, al momento, può contare su delle vendite importanti a livello globale, in quanto si rilevano circa 93 milioni di unità spedite in tutto il mondo fin dal giorno del suo lancio, avvenuto nel marzo 2017. Un buon risultato questo, anche in vista di un allungamento della longevità della console grazie all’uscita di Nintendo Switch OLED (di cui abbiamo svolto una recensione).

Per la console Nintendo Switch OLED è stata registrata una grossa quantità di unità vendute nel suo mese di lancio che, ricordiamo, è stato lo scorso ottobre e, quindi, solamente un mese fa, in concomitanza con l’uscita di Metroid Dread.

Come registrato da NPD Group, Nintendo Switch è stata la console più venduta negli Stati Uniti d’America durante il mese di ottobre 2021: sia in termini di unità vendute che di ricavi generati. A questo proposito si è espresso il presidente di Nintendo of America, ovvero Doug Bowser. Questi ha approfondito la vicenda fornendo alcuni numeri sulle vendite di ottobre.

Secondo Bowser, per tutto il mese scorso, Nintendo Switch negli Stati Uniti d’America ha venduto un totale di 711 mila unità, che rappresenta solamente il 3% in meno rispetto a quanto venduto l’anno scorso nello stesso periodo. Di questa cifra, però, si sono registrate 314 mila unità vendute di Nintendo Switch OLED:

Il mese di ottobre 2021 ha registrato vendite inferiori del 3% rispetto all’ottobre 2020. Penso siamo tutti d’accordo nell’affermare che questo è stato un anno anomalo in fatto di vendite di hardware. Questo ci fa pensare che sia stato, tuttavia, un solido inizio per il modello OLED di Nintendo Switch, uscito l’8 ottobre scorso. Riteniamo che questo possa rappresentare un assaggio piuttosto forte di ciò che ci possiamo aspettare durante le prossime vacanze natalizie.

É interessante notare di come Bowser abbia sottolineato che le Nintendo Switch OLED siano state acquistate prevalentemente da coloro che erano già in possesso del modello base. I numeri precisi, purtroppo, non sono stati rivelati. Il modello OLED, oltre che in USA, ha registrato risultati ottimi anche nel Regno Unito e in Giappone.