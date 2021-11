Wartales: disponibile in accesso anticipato dal primo dicembre

Wartales, il gioco di ruolo open world di Shiro Games, entrerà in Steam Early Access il primo dicembre per PC tramite Steam. È stato pubblicato un nuovo trailer, che mostra i suoi vari aspetti in azione, dall’esplorazione al combattimento. La storia presenta una banda di mercenari che viaggia e tenta di sopravvivere in un mondo che soffre a causa di una piaga mortale.

L’attuale piano per Wartales è di rimanere in accesso anticipato per circa 12 mesi, anche se potrebbe uscire prima in base alla velocità con cui lo sviluppatore implementa tutte le nostre funzionalità e contenuti pianificati. Lo stesso sviluppatore non ha fretta e vuole che il gioco finale sia esattamente come deve essere indipendentemente dalla data di uscita. La versione di accesso anticipato comprende l’esperienza completa come previsto, ma con contenuti limitati a poche regioni inizialmente. Durante l’accesso anticipato, Shiro Games sta cercando di apportare modifiche al bilanciamento, nuove regole e modalità, più regioni, nuovi avversari e diversi miglioramenti. Wartales avrà un prezzo di lancio in accesso anticipato che vedrà un piccolo aumento con il lancio ufficiale. Di seguito una panoramica tramite Steam: