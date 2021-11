Oddworld Soulstorm Enhanced Edition: svelata la data d’uscita

Microids e Oddworld Inhabitants hanno svelato la data di uscita di Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, nuova edizione del pluripremiato action adventure platform, che arriverà il 30 novembre 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ed Epic Games Store. Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition include meccaniche di gioco e animazione dei personaggi notevolmente migliorati, come migliorati sono anche il bilanciamento dell’audio, Slig e AI (più intelligente e reattiva) dei compagni dei compagni di avventura di Abe, nonché tutti gli aggiornamenti rilasciati in precedenza e contenuti nuovi di zecca.

Il nuovo contenuto di Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition è una modalità sfida accessibile tramite il menu principale una volta completato il gioco. Su Xbox i giocatori potranno provare Vykkers Labs, un ritorno al classico gameplay di Oddworld 2.5D con brevi livelli pieni di puzzle da risolvere. Per guadagnare punti ci saranno sfide di velocità o di abilità (nel senso di riuscire a non morire mai!).

Per coloro che non dovessero ricordarlo, Vykkers Labs è un grande laboratorio aereo utilizzato per test farmaceutici sugli animali e gestito dai sadici Vykkers. Su PlayStation e Epic Games Store i giocatori potranno divertirsi con Toby’s Escape. Come Vykkers, è un ritorno al classico gioco di Oddworld con diversi brevi livelli zeppi di enigmi da superare. Chi conosce Soulstorm, conosce anche Toby del treno…ma come ha fatto Toby a sfuggire a RuptureFarms e diventare il conducente del treno? La risposta è proprio in Toby’s Escape.

I milioni di giocatori che già possiedono Oddworld: Soulstorm per PS5, PS4 o Epic Games Store riceveranno la Enhanced Edition come aggiornamento gratuito. Ecco svelate le edizione fisiche:

La Day One Oddition comprende il gioco in un esclusivo metal case.

La Collector’s Oddition comprende: