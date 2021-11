Age of Empire 4: TheViper vincitore del primo torneo

In un torneo che ha attirato ex giocatori professionisti di StarCraft e fan degli strategici in tempo reale da tutto il mondo, la leggenda di Age Of Empire TheViper, nonostante l’infortunio al polso, è riuscito a vincere il primo torneo di Age of Empire 4.

L’evento organizzato da Elite Gaming Channel, chiamato The GENESIS, è stato riconosciuto dalla community come il primo evento maggiore dell’ultimo capitolo del videogioco RTS sviluppato da World’s Edge e Relic Entertainment, pubblicato da Xbox Game Studios.

Con il montepremi di 20 mila dollari, la competizione ha attirato giocatori dei precedenti capitoli, oltre a ex professionisti di Mythology, WarCraft 3 e StarCraft. Un totale di 512 players si sono iscritti per le qualificazioni, provenienti da Europa, America, Australia, Sud Corea, Taiwan, Hong Kong, Cina e Giappone.

Le fasi iniziali hanno suddiviso tutti i giocatori in tornei di qualificazione, ognuno con un singolo vincitore che avrebbe partecipato all’evento vero e proprio. Tra gli 8 rimasti vi erano nomi del calibro di TheMista, un giocatore greco di Age of Mythology con un rateo di vittorie che va oltre il 90% e TheViper, colui che è considerato da molti della community il miglior giocatore di Age of Empire di sempre. La finale si è svolta proprio tra questi due giocatori, ma con uno svantaggio importante da parte di Viper, un tumore benigno al polso che gli ha causato infiammazione e dolore, tanto da farlo giocare con la mano non dominante.

La finale è stata una serie al meglio di 7 partite, il meta attuale di AoE4 vede la grande maggioranza dei giocatori che utilizzano la civiltà Francese, nonostante questo, il primo game della finale ha visto TheMista utilizzare la Dinastia Abbaside, con una strategia che puntava alla militarizzazione durante le fasi iniziali della partita e che ha battuto l’avida strategia economica degli Inglesi di TheViper. Le regole di The GENESIS prevedono che una volta vinta una partita con una determinata civiltà un giocatore non possa riutilizzarla per tutta la serie.

Durante la seconda partita la scelta è quindi ricaduta sulla Francia per TheMista, cercando di trovare una seconda partita vinta seguendo il Meta, e sui Mongoli per TheViper, puntando su un aggressione nelle ere iniziali. Riuscendo a comprendere la condizione di vittoria dell’avversario TheViper è riuscito a ritrovare il pareggio. Dopo questa vittoria il Content Creator norvegese ha vinto anche le due partite successive, trovandosi sul match point.

Nel quinto game Viper ha fatto il passo più lungo della gamba, provando a guadagnare un vantaggio economico iniziale è stato punito dall’avversario, portando Mista ad arrivare nella Castle Age per primo e vincendo la partita. Il Sesto e ultimo game è stato decisivo, con entrambi i giocatori che puntavano sulla difesa, in 10 minuti avevano già costruito diversi strati di mura, in questa strategia ultra-difensiva TheViper ha sfruttato una nuova meccanica introdotta in questo capitolo di Age of Empire, i luoghi sacri, se se ne occupa uno per 10 minuti la partita finisce. Conquistandone uno Viper ha creato un effetto valanga dovuto all’ingaggio, nonostante lo svantaggio, dell’avversario, vincendo la partita e la serie.

Questo è stato il primo torneo “maggiore” di Age of Empire 4, aprendo un nuovo scenario nel competitivo degli RTS, molti dei giocatori stanno aspettando una patch di bilanciamento, nonostante le dichiarazioni degli sviluppatori riguardassero solo una patch minore che si concentrerà sui bugfix. Guardando verso il competitivo Relic e World’s Edge hanno annunciato che ci sarà una roadmap per il competitivo nel 2022.