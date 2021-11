F1 2021: il nuovo aggiornamento introduce il circuito Jeddah

Codemasters ed Electronic Arts aggiungono oggi l’ultimo aggiornamento gratuito del circuito con Jeddah che fa il suo debutto in F1 2021 prima della penultima gara della stagione il 5 dicembre. Jeddah segue Imola e Portimao come contenuto aggiuntivo gratuito per tutti i giocatori di F1 2021. Per celebrare il culmine di una delle stagioni più competitive della storia recente, i giocatori possono anche godersi l’opera a un prezzo promozionale speciale per il Black Friday a partire dal 19 novembre.

Il Circuito Jeddah Corniche è la gara su strada più lunga e veloce del calendario, con velocità massime che dovrebbero superare i 250km/h. La location ha dato ai progettisti la possibilità di creare un tracciato unico, con particolare attenzione alla velocità e ai sorpassi. I giocatori saranno in grado di competere nel gioco prima del suo debutto in gara, che potrebbe essere significativo nella battaglia per il campionato mondiale.

Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters, ha dichiarato:

I nostri giocatori amano i nuovi circuiti, e Jeddah è doppiamente speciale perché fa il suo debutto nel gioco prima che i piloti vadano in Arabia Saudita a dicembre. Jeddah ha il potenziale per essere uno dei circuiti più competitivi del calendario con lunghi e veloci rettilinei e molteplici sezioni di sorpasso. Lo studio ha fatto un lavoro incredibile ricreando il circuito in vista della sua gara inaugurale.

Per celebrare il culmine della stagione, F1 2021 sarà in promozione per il Black Friday nei i negozi digitali. I giocatori Xbox e PlayStation possono anche provare il gioco gratuitamente con una prova disponibile ora per il download attraverso i rispettivi negozi digitali. La prova permette ai giocatori di provare l’apertura di Braking Point insieme a un Gran Premio di Monza e il weekend di apertura di My Team.