Project Awakening si mostra in una nuova tech demo

Granblue Fantasy: Relink non è l’unico Action RPG di Cygames che si fa attendere. Lo sviluppatore ha mostrato l’ultima volta Project Awakening nel settembre 2018 e non c’è stato quasi nessun aggiornamento fino ad ora. Nella recente Cygames Tech Conference, lo sviluppatore ha mostrato alcuni brevi nuovi filmati del gioco.

Anche se un VOD del livestream non è disponibile, potete vedere il filmato qui sotto per gentile concessione di Twinfinite. Sfortunatamente, non c’è molto in termini di gameplay. La conferenza è stata pensata più per mostrare gli strumenti di creazione dello sfondo e di rendering del mondo aperto dello sviluppatore. Project Awakening è sviluppato sul Cyllista Game Engine di Cygames ed è stato sviluppato insieme al gioco, il che potrebbe spiegare il lungo ciclo di sviluppo.

Purtroppo le notizie per quanto riguarda l’uscita del gioco sono praticamente inesistenti, sappiamo solamente che l’opera è in sviluppo su PlayStation 4 e PC, ma non escludiamo a priori l’esistenza di una versione PlayStation 5 del titolo.