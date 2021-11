Serial Cleaners: Lati fa la sua comparsa nella metro e non solo

Ci sono due succose novità da parte di Draw Distance sul loro nuovo titolo Serial Cleaners ! Annunciato al Future Game Show, si mostra in un nuovo trailer dove vediamo una nuova mappa, e Lati, un nuovo personaggio.

Nel titolo, ogni mappa viene affrontata da uno dei quattro Pulitori utilizzando un set di abilità differenti, e le capacità di Lati qui sono perfette; questa nuova mappa è strutturata verticalmente, permettendoci di mostrare al meglio la sua agilità.

Latisha Thomas è una reclusa che cerca di badare alle persone a lei più care, troppo spesso andando contro il suo buon senso; composta, anche dopo aver preso buca dai suoi amici. La sua forza di spirito non è passata inosservato a Bob, che l’ha subito presa sotto la sua ala protettrice.

A differenza di Bob, preferisce scappare piuttosto che nascondersi. Utilizza quello che le sta intorno a suo vantaggio, saltando, scalando e spingendo gli ostacoli.

Draw Distance coglie l’occasione anche per annunciarci la sua collaborazione con 505 Games, l’importante editore che si occuperà di portare il titolo ai giocatori di tutto il mondo.

Non potremmo essere più contenti di unire le nostre forze con il nostro nuovo partner. 505 Games è un editore con un portfolio di titoli molto vari e di qualità. Poter includere Serial Cleaners in questa lista ci rende orgogliosi, e abbiamo intenzione di organizzare un campagna grandiosa per promuovere insieme il nostro gioco stealth-action a tema criminale in puro stile anni ’90 in tutto il mercato mondiale.