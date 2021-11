Sherlock Holmes Chapter One: ecco il trailer di lancio

In attesa di domani 16 novembre, giorno dell’uscita di Sherlock Holmes Chapter One, Frogwares ha pubblicato il trailer di lancio dell’investigativo con protagonista il detective più noto al mondo, da giovane. Il gioco negli ultimi mesi è stato mostrato diverse volte, come nel gameplay trailer della scorsa settimana, e sarà disponibile dal 16 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mentre le versioni PlayStation 4 e Xbox One usciranno in un secondo momento.

Questi gli elementi chiave del gioco attraverso la pagina Steam:

L’Uomo Prima Della Leggenda : Nei panni di un giovane Sherlock, guadagnerai reputazione in un modo innovativo che nessun gioco o storia ha mai esplorato prima. Non abbiamo mai conosciuto l’arroganza giovanile e l’ingenuità dell’uomo prima che diventasse la leggenda che tutti conosciamo. Ora la devi vivere.

: Nei panni di un giovane Sherlock, guadagnerai reputazione in un modo innovativo che nessun gioco o storia ha mai esplorato prima. Non abbiamo mai conosciuto l’arroganza giovanile e l’ingenuità dell’uomo prima che diventasse la leggenda che tutti conosciamo. Ora la devi vivere. Investigazione Globale : Non sai mai da dove arriverà il prossimo indizio. Esplora e sfrutta l’intera città alla ricerca della verità, usando indizi, voci, travestimenti e prove inconfutabili per costruire un caso solido all’interno del tuo palazzo mentale.

: Non sai mai da dove arriverà il prossimo indizio. Esplora e sfrutta l’intera città alla ricerca della verità, usando indizi, voci, travestimenti e prove inconfutabili per costruire un caso solido all’interno del tuo palazzo mentale. E Resta Giù! : Le armi possono aiutarti, ma alla fine è una questione di stile, e tu ne hai da vendere. Individua le vulnerabilità dei nemici con le tue brillanti capacità di osservazione o sfrutta l’ambiente per eliminare qualcuno senza sporcarti le mani.

: Le armi possono aiutarti, ma alla fine è una questione di stile, e tu ne hai da vendere. Individua le vulnerabilità dei nemici con le tue brillanti capacità di osservazione o sfrutta l’ambiente per eliminare qualcuno senza sporcarti le mani. Un Altro Jon : Prima di John Watson, c’è stato un altro Jon. Il tuo unico e migliore amico. Ma lui chi è veramente?

: Prima di John Watson, c’è stato un altro Jon. Il tuo unico e migliore amico. Ma lui chi è veramente? Un’Ombra Oscura : La storia è ambientata nel 19° secolo in un’isola del Mediterraneo completamente esplorabile che promette una vita tutt’altro che paradisiaca. Corruzione e crimini di ogni tipo sono la quotidianità, mentre gli isolani si aggrappano alle tradizioni e evitano gli estranei, rendendo il tuo lavoro ancora più difficile.

: La storia è ambientata nel 19° secolo in un’isola del Mediterraneo completamente esplorabile che promette una vita tutt’altro che paradisiaca. Corruzione e crimini di ogni tipo sono la quotidianità, mentre gli isolani si aggrappano alle tradizioni e evitano gli estranei, rendendo il tuo lavoro ancora più difficile. Verità e Menzogne: Ogni storia può essere vista da due lati diversi, come una medaglia, e gli abitanti dell’isola hanno il loro particolare modo di intendere verità e giustizia. Sta a te decidere se scoprire la verità sarà una cosa positiva o negativa per te e come questa definirà l’uomo che diventerai.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Sherlock Holmes Chapter One.