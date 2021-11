Private Division acquista Roll7, di OlliOlliWorld

Private Division, etichetta editoriale di Take-Two Interactive, ha annunciato di aver acquisito il team di sviluppo Roll7. Con sede a Londra, lo studio sta attualmente sviluppando OlliOlli World che sarà pubblicato proprio da Private Division, e il cui lancio è previsto per questo inverno durante il quarto trimestre fiscale di Take-Two, che terminerà il 31 marzo 2022. I termini dell’accordo non sono stati rivelati.

Fondato nel 2008 da Simon Bennett, John Ribbins e Tom Hegarty, Roll7 è uno studio che ha ricevuto diversi premi, ed è noto soprattutto per la serie OlliOlli. Il team sta attualmente lavorando ad OlliOlli World e ha altri progetti non annunciati in sviluppo. Il nuovo publisher sosterrà questi sforzi futuri e permetterà a Roll7 di continuare a mandare avanti la propria firma “flow state gaming”, esperienze che incarnano il loro stile distintivo e la capacità di raggiungere il successo commerciale e di critica.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Roll7 nella famiglia di Private Division“, ha detto Michael Worosz, vicepresidente esecutivo e capo di Private Division. “Essendo ni stessi un team appassionato di sport d’azione, vedere come Roll7 combina il brivido della competizione con lo zen del raggiungimento del flow-state in un videogioco è notevole, e non vediamo l’ora di mostrare al mondo questo fenomeno con la nostra uscita di OlliOlli World questo inverno.”

“Private Division è stato un incredibile partner editoriale per OlliOlli World, e siamo entusiasti di continuare a crescere come studio come parte dell’etichetta”, ha detto Simon Bennett, Co-CEO di Roll7. “Private Division ha permesso al nostro fantastico team di alzare il livello della nostra creatività e della portata di OlliOlli World. Entrare a far parte dell’etichetta ci mette in un’ottima posizione per continuare a crescere e per puntare alla realizzazione della nostra ambizione di diventare uno sviluppatore di videogiochi globale importante”.