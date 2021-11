Nobody Saves the World: ecco le sinergie

Quest’oggi Drinkbox Studios ci mostra una grossa novità sul loro titolo Nobody Saves the World. Il titolo presentato durante l’Xbox Indie Showcase è molto atteso dai fan.

In questo innovativo action RPG potrai trasformarti da un nessuno privo di segni particolari in una lumaca, un fantasma e molto altro ancora. Ognuna di queste creature è caratterizzata da abilità uniche, esplora e trova la tua preferita

Porta a termine le missioni per scoprire e scambiare oltre 15 Aspetti unici e variegati. Mescola le abilità in modi imprevisti per sbloccare e portare a termine missioni sempre più impegnative. Esplora un vasto oltremondo (per conto tuo o con un amico o un’amica online), superando segrete che cambiano in continuazione per fermare la Calamità e SALVARE IL MONDO!

Trasformati in TANTI ASPETTI: sblocca più di 15 Aspetti diversi, dal topo alla bandita fino al robot, ognuno con meccaniche di gioco uniche.

Mescola le ABILITÀ: combina oltre 80 abilità degli Aspetti e crea potenti build personalizzate. Vuoi diventare un uovo che può lasciare una scia di bava e sputare fuoco? Non saremo noi a impedirtelo!

Insolite MISSIONI: aiuta gli strani abitanti di questo mondo a risolvere i propri problemi. Ogni Aspetto ha un suo set di missioni, che puoi portare a termine in modi creativi.

Segrete in continua evoluzione: man mano che diventi più forte, la difficoltà e la complessità delle segrete generate proceduralmente aumenta per tenerti sempre sulle spine.

Coop online: invita un amico o un'amica per affrontare insieme parte della tua avventura… o anche tutta, se vuoi!

Una colonna sonora fantastica: nuove musiche originali dell'acclamato compositore Jim Guthrie.

In questo nuovo video, il team di sviluppo mostra come diverse forme e abilità possono sinergizzare per alcune build veramente potenti. Per esempio, un giocatore come la Forma del Cavallo potrebbe avvelenare nemici con un’abilità, mentre il secondo nella Forma del Ratto fa detonare quel veleno per danni enormi.

Il titolo è attualmente in fase di sviluppo per Xbox One, Xbox Series X/S e PC sulla piattaforma Steam ed è in programma per il 2022