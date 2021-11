Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: disponibile l’iniziativa Pianta un Albero

Ubisoft annuncia che Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint lancia l’iniziativa Pianta un Albero, che permette ai giocatori di essere coinvolti nella riforestazione piantando un albero in-game. Pianta un Albero termina il 20 dicembre. Durante questo periodo, per ogni albero piantato, Ubisoft devolverà 0,15 €, fino a un massimo di 40.000 €, a Ecologi, azienda sociale dedicata al finanziamento di progetti legati al clima con partner in tutto il mondo. Per maggiori informazioni su Ecologi potete visitare il sito ufficiale qui.

Se completate gli enigmi legati alla riforestazione sul sito di Ghost Recon Breakpoint,

potete scoprire un luogo dell’arcipelago di Auroa dove poter piantare un albero in-game. L’albero crescerà e potete ottenere una patch a tema e il titolo di Giardiniere. L’albero e le ricompense rimarranno permanentemente nel gioco anche dopo la fine dell’evento. Potete anche acquistare un’edizione limitata della tuta ghillie. Il bundle felpa ghillie boschi innevati che comprende un cappuccio, top e pantaloni, sono disponibili nello store in- game. Per ogni bundle felpa ghillie boschi innevati acquistato, Ecologi riceverà 5 €, senza limite massimo. Trovate maggiori informazioni sull’iniziativa Pianta un Albero sul sito ufficiale. Di seguito una panoramica di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint tramite il sito ufficiale di Ubisoft:

Ghost Recon: Breakpoint è uno sparatutto militare ambientato in un mondo aperto, ostile e misterioso, giocabile in solitaria o in cooperativa per quattro giocatori.



Da qualche parte nel sud del Pacifico si trova il remoto arcipelago di Auroa, una vasta terra con diversi climi e ambienti che spaziano da fiordi e picchi innevati fino a paludi e distese di lava. Tuttavia, ogni contatto con Auroa e la Skell Technology è stato da poco perso… Cos’è successo a Jace Skell? Chi c’è dietro a tutto? Scopri la verità e svela il mistero!

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC tramite Ubisoft Connect.