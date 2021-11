Xbox Anniversary Celebration: ecco cosa è stato mostrato

Oggi si festeggiano i vent’anni di Xbox, e per l’occasione Microsoft ha fatto festa con l’evento l’Xbox Anniversary Celebration, che abbiamo seguito anche sul nostro canale twitch. Ecco cosa è stato mostrato.

Lo show inizia con un recap storico della console Microsoft, dopodiché Robbie Bach presenta Power On, una serie-documentario in 6 episodi che sarà disponibile dal 13 dicembre 2021.

Arriva sul palco Phil Spencer, che sottolinea l’importanza delle persone e dei legami che si creano con i giochi su Xbox. Peggy Lo fa sapere che 70 giochi classici Xbox entrano nel catalogo di Xbox Game Pass.

Dopo una parentesi con The Rock, che parla della partnership con Netflix per The Xbox Vault, esperienza ispirata al film Red Notice, viene mostrato un breve teaser trailer della serie tv di Halo di Paramount+.

Dopo uno spazio musicale, il finale dell’evento farà felici i fan della serie simbolo Xbox: da oggi 15 novembre è possibile scaricare la beta multiplayer di Halo Infinite su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con la prima stagione Heroes of Reach, le modalità principali, Academy e il pass full battle, che continuerà fino all’uscita del gioco l’8 dicembre.

Qui sotto potete vedere il video del multiplayer di Halo Infinite, mentre ancora più sotto potete vedere la diretta intera dell’Xbox Anniversary Celebration con i sottotitoli in italiano.