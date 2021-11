Disney Melee Mania: annunciato per Apple Arcade

Sembra che negli store di Apple Arcade ribolla qualcosa di importante, ed è arrivato il momento di scoprire che cosa. Annunciato proprio quest’oggi, l’ultima novità della piccola compagnia Mighty Bear è niente meno che una sorta di MOBA targato disney, chiamato Disney Melee Mania. Il gioco porterà gli utenti a unire le forze dei vari personaggi per combattere contro altri giocatori. Nel gioco sarà possibile scegliere i più iconici e famosi personaggi di Disney e Pixar come Topolino, Elsa, Ralph Spaccatutto e Buzz Lightyear. Ogni giocatore sceglierà il proprio eroe per combattere in partite 3v3 insieme ad altri amici. Lo scopo è diventare campioni Disney per eccellenza. Insomma, stiamo parlando di un gioco davvero entusiasmante. Abbiamo avuto casi recenti come Pokémon UNITE in fatto di MOBA, e sembra che per il mercato l’idea di introdurre sempre più personaggi di grandi franchise sia una direzione abbastanza allettante. Il gioco presenterà diverse caratteristiche che ricorderanno a molti di voi i titoli del momento, ma visto che si tratta di un unico porting mobile, i controlli saranno semplificati per garantire un’esperienza semplice ed efficace a quanti più target possibili. Tra le caratteristiche principali, abbiamo una lista di feature:

Combattimenti di 5 minuti per gare veloci e ricche di adrenalina: i match dureranno quindi 5 minuti. Non è granché, ma è abbastanza se c’è tanta azione.

12 campioni tra cui scegliere. Buzz Lightyear, Topolino, Ralph Spaccatutto e grandi altri classici Disney.

Varie modalità di gioco.

Personalizza i tuoi scontri con costumi ed equipaggiamenti vari: proprio come il sistema delle skin, potrete customizzare i vostri personaggi in gioco per farli sembrare più belli dal punto di vista visivo.

Eventi regolari che saranno organizzati nel gioco: questa è un’affermazione strana, ma ci aspettiamo di vedere eventi organizzati ed annunciati prontamente per la community.

Disney Melee Mania arriverà esclusivamente su Apple Arcade quest’anno.