Super Smash Bros. Ultimate: il vincitore del il Mainstage

Dal 12 al 14 novembre si è svolto in California, all’Ontario Convention Center di Los Angeles, il Mainstage 2021, un torneo organizzato da Beyond the Summit per la qualificazione al Smash Summit 12 e all’Ultimate Summit, due tornei di Super Smash Bros. Ultimate.

A scontrarsi in finale quest’anno, dallo palco di Los Angeles, c’erano MKLeo e Sparg0, che hanno regalato al pubblico dell’evento una finale come poche viste prima. Vincitore di questa edizione è MKLeo, che con una vittoria dell’ultimo secondo, ha ribaltato le sorti di una partita che molti consideravano già persa.

Per entrambi i giocatori la strada che gli ha permesso di arrivare in finale non è stata semplice. MKLeo è arrivato a difendere il proprio titolo per il secondo anno dopo esser stato vicino alla sconfitta contro Cosmos e Tea, dall’altra parte Sparg0 è finito nel loser bracket in una partita contro Chag, e si è dovuto fare strada tra alcuni dei migliori giocatori di Super Smas Bros. Ultimate del Mainstage.

La finale è stata una serie al meglio di 5, per il secondo anno consecutivo MKLeo e Sparg0 si sono incontrati in finale. Un fattore chiave da considerare è stata proprio la conoscenza che i due giocatori avevano l’uno dell’altro, dopo due partite vinte Sparg0, che giocava Aegis, si è trovato di fronte al Byleth di MKLeo perdendo e portando il risultato sul 2-1.

Durante la partita successiva i due giocatori hanno dimostrato di avere stili completamente diversi, per quanto similarmente efficaci. Mentre Leo è disposto ad aspettare il momento giusto per mettere il proprio avversario in svantaggio o lanciarlo fuori dallo stage, Sparg0 riesce a sfruttare meglio alcune mappe che lo mettono in una posizione di vantaggio. La prova di questi stili è stato il quarto game, dove MKLeo è riuscito a vincere con delle combo micidiali punendo il suo avversario.

L’ultima partita decisiva ha rappresentato il culmine della serie, con più del 100% di danno subito, MKLeo è riuscito a mettere pressione sul suo avversario, portandolo a giocare in maniera più difensiva, fino a trovare il momento giusto con una combo verso il basso mid-air e aggiudicandosi una vittoria che gli garantisce la qualifica per il Smash Summit 12 e per l’Ultimate Summit.

Sicuramente risentiremo parlare di questi giocatori, MKLeo ha dichiarato che si prenderà una pausa fino al prossimo torneo di dicembre, portando a casa la sua quarta coppa di un torneo maggiore di Super Smash Bros. Ultimate.